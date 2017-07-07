Путин, Трамп и другие лидеры G20 собрались на встречу по борьбе с терроризмом

ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Главы государств и правительств Группы двадцати собрались на первую встречу на полях саммита. Она посвящена политическим вопросам, в частности борьбе с терроризмом, поэтому формально стоит вне официальной программы саммита "двадцатки".

Президент России Владимир Путин приехал в Конгресс-центр после встречи с коллегами по БРИКС.

Глава американской администрации Дональд Трамп подъехал позже. Он как и другие лидеры прошел в зал, где главы делегаций вместе ожидают начала заседания.

Во встрече принимают участие только лидеры G20, без глав приглашенных государств и руководителей международных финансовых институтов. Канцлер ФРГ Ангела Меркель на правах хозяина встретила всех лидеров по очереди в фойе Конгресс-центра.

Итогом этой встречи должно стать не только обсуждение актуальных политических вопросов, но и отдельное заявление лидеров по проблематике борьбы с терроризмом.