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Путин, Трамп и другие лидеры G20 собрались на встречу по борьбе с терроризмом

Международная панорама
7 июля, 11:37 дата обновления: 7 июля, 11:41 UTC+3

Российский лидер Владимир Путин приехал в Конгресс-центр после встречи с коллегами по БРИКС

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ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Главы государств и правительств Группы двадцати собрались на первую встречу на полях саммита. Она посвящена политическим вопросам, в частности борьбе с терроризмом, поэтому формально стоит вне официальной программы саммита "двадцатки".

Президент России Владимир Путин приехал в Конгресс-центр после встречи с коллегами по БРИКС.

Глава американской администрации Дональд Трамп подъехал позже. Он как и другие лидеры прошел в зал, где главы делегаций вместе ожидают начала заседания.

Во встрече принимают участие только лидеры G20, без глав приглашенных государств и руководителей международных финансовых институтов. Канцлер ФРГ Ангела Меркель на правах хозяина встретила всех лидеров по очереди в фойе Конгресс-центра.

Итогом этой встречи должно стать не только обсуждение актуальных политических вопросов, но и отдельное заявление лидеров по проблематике борьбы с терроризмом.

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Темы
Саммит G20 в Гамбурге
Персоны
Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
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