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ООН просит о доступе к китайскому правозащитнику Лю Сяобо

Международная панорама
7 июля, 13:17 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 7, июля. /ТАСС

Правозащитник в 2009 году был приговорен к 11 годам тюрьмы за подстрекательство к подрыву государственного строя. 23 мая 2017 года у него обнаружили рак печени в последней стадии

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ЖЕНЕВА, 7 июля. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн попросил власти КНР о доступе к тяжелобольному правозащитнику Лю Сяобо. Об этом сообщила в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель возглавляемого аль-Хусейном управления Лиз Троссел.

"Мы очень обеспокоены сообщениями о том, что за последние 24 часа состояние здоровья Лю Сяобо серьезно ухудшилось", - отметила она, напомнив, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека поддерживает контакт с китайскими властями относительно "положения Лю Сяобо и его жены Лю Ся". "Верховный комиссар ООН попросил о том, чтобы старший представитель ООН срочно получил доступ к Лю Сяобо и Лю Ся, - сказала Троссел. - Однако мы пока не получили ответа китайского правительства на эту просьбу".

По словам официального представителя, Зейд Раад аль-Хусейн считает эту ситуацию серьезной и требующей срочного реагирования. "Мы считаем, что ООН должен быть предоставлен доступ к супружеской паре", - подчеркнула она.

Правозащитник Лю Сяобо в декабре 2009 года был приговорен к 11 годам тюремного заключения за "подстрекательство к подрыву государственного строя". Китайские власти обвинили его в "распространении антиправительственных слухов" и "организации деятельности, направленной на свержение нынешнего правительства". В 2010 году ему была присуждена Нобелевская премия мира.

Адвокат диссидента Мо Шаопин сообщил о том, что его подзащитный был освобожден из тюрьмы и переведен в больницу города Шэньян (административный центр северо-восточной провинции Ляонин) в связи с выявлением у него рака печени в последней стадии. Диагноз пациенту был поставлен 23 мая. Утверждается, что Лю Сяобо не собирается уезжать на лечение за границу.

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