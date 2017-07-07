В ПА ОБСЕ поддержали предложение РФ криминализовать любую помощь террористам

МИНСК, 7 июля. /ТАСС/. Общий комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ на заседании в пятницу поддержал предложение РФ криминализовать любую помощь террористам. Соответствующая поправка была принята в проект резолюции комитета под названием "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ". Позднее документ будет вынесен на рассмотрение участников летней сессии ПА ОБСЕ, которая продлится до 9 июля.

ПА ОБСЕ "призывает криминализовать в национальных законодательствах любую помощь террористам, выявлять и жестко пресекать деятельность физических и юридических лиц, вовлеченных в экономические отношения с террористами, прежде всего ИГИЛ/ДАИШ [прежнее название террористической группировки "Исламское государство", запрещенной в РФ]", говорится в поправке, представленной членом делегации РФ, спецпредставителем ПА ОБСЕ по противодействию терроризму Николаем Ковалевым.

"Речь идет об усилении борьбы с терроризмом и прежде всего повышении роли Парламентской ассамблеи в этом важнейшем вопросе", - пояснил Ковалев. Он назвал странным, что в ОБСЕ есть страны, в национальных законодательствах которых "помощь террористам даже не преследуется в уголовном порядке".

"Поправка эта призывает этот изъян исправить и криминализировать в национальных законодательствах любую помощь террористам. Конечно, это касается прежде всего финансовой помощи и помощи оружием", - подчеркнул политик.

Против поправки выступила автор резолюции и докладчик комитета, представитель Швеции Маргарета Седерфельт. "Конечно, я за то, чтобы бороться с терроризмом... Но на мой взгляд, очень опасно, если мы начнем вычленять какие-то отдельные террористические группы", - сказала она. "Есть целый ряд террористических групп, и если мы упомянем только одну группу, это будет не то, как надо двигаться вперед", - утверждала она.

Несмотря на это, поправка Ковалева была принята, набрав 29 голосов против 20.