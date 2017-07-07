Генпрокуратура и Служба безопасности Украины проводят обыски в офисе "Укргаздобычи"

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КИЕВ, 7 июля. /ТАСС/. Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) и Службы безопасности (СБУ) проводят обыски в офисе компании "Укргаздобыча" и изымают документы, связанные с добычей природного газа.
Об этом в пятницу сообщил глава правления компании Олег Прохоренко.
"Сегодня с обысками в "Укргаздобычу" пришли СБУ и ГПУ. Кому-то, видимо, не нравится, что мы с таким трудом привлекаем на Украину иностранные сервисные компании, создаем рынок нефтегазовых сервисных услуг, работаем честно и прозрачно, что увеличиваем добычу", - написал он на своей станице в Facebook.
Прохоренко обратил внимание, что обыски начались после того, как в минувший четверг, 6 июля, компания отчиталась об увеличении добычи газа в стране на 171 млн кубометров в первом полугодии текущего года. Рост добычи удалось достичь благодаря интенсификации работы скважин, которая осуществляется с привлечением иностранных подрядчиков - румынской компании Tacrom и белорусской "Белоруснефть", добавил он.
Официальных комментариев Генпрокуратуры и СБУ по поводу обысков пока не последовало.
"Укргаздобыча" - крупнейшее предприятие энергетической отрасли Украины, обеспечивает добычу около 70% природного газа на территории страны. В его состав входят Шебелинский газоперерабатывающий завод, мощности по производству сжиженных углеводородных газов и сеть автозаправок. Весь пакет акций "Укргаздобычи" принадлежит компании "Нафтогаз Украины".