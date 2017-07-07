Спецслужбы ФРГ: вирус Petya позволяет красть данные

БЕРЛИН, 7 июля. /ТАСС/. Вирус Petya нанес немецким компаниям больше ущерба, чем предполагалось ранее.

Об этом в пятницу сообщило германское Ведомство по безопасности информационной техники (BSI).

Эксперты киберполиции утверждают, что вредоносная программа может использоваться для кражи данных.

"Согласно последней информации, последствия начавшейся в конце июня кибератаки с применением вируса Petya для немецких компаний оказались серьезнее, чем ожидались", - отмечается в заявлении спецслужбы. Там также подтвердили, что вредоносное ПО распространялось через уязвимость в бухгалтерской программе украинского разработчика. "Резервные копии данных, сделанные после 13 апреля 2017 года могут быть скомпрометированы. Различные варианты вируса также позволяют воровать данные из зараженных корпоративных сетей", - предупреждает BSI.

Ведомство опубликовало ряд рекомендаций для компаний. В частности, им предлагается изолировать компьютеры, которые работают с украинским ПО, переустановить операционные системы на зараженных компьютерах, наладить резервное копирование данных, установить последние программные обновления и антивирусные базы.

Атака вируса

27 июня компьютерный вирус атаковал десятки компаний и организаций по всему миру. Как выяснили специалисты компании Group-IB, специализирующейся на компьютерной безопасности и защите от киберугроз, масштабное нападение на энергетические, телекоммуникационные и финансовые компании было совершено при помощи вируса-шифровальщика Petya.A.

Эта вредоносная программа препятствует загрузке операционной системы, блокирует компьютеры, требует выкуп в размере $300 в биткоинах.