Тиллерсон назначил своим спецпредставителем по Украине экс-посла при НАТО Волкера

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назначил своим специальным представителем по Украине бывшего американского посла при НАТО Курта Волкера.

Об этом сообщил в пятницу старший советник руководителя американского внешнеполитического ведомства Роберт Хэммонд.

"Волкер будет координировать все усилия Госдепартамента по урегулированию конфликта" на Украине, процитировало Хэммонда агентство Reuters. При этом помощник Госсекретаря, по словам агентства, утверждал, что данный конфликт "возник, когда Россия вторглась в Крым, а затем на восток Украины".