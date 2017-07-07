Тиллерсон назначил своим спецпредставителем по Украине экс-посла при НАТО Волкера

Более 9 тысяч гостиниц прошли классификацию к ЧМ-2018Спорт 7 июля, 14:25
Демонстранты в Гамбурге забросали полицейских коктейлями МолотоваМеждународная панорама 7 июля, 14:20
"Томь" получила разрешение на регистрацию новых футболистов и пополнила состав 9 игрокамиСпорт 7 июля, 14:15
China COSCO Shipping Holdings прогнозирует прибыль в I полугодии против убытка годом ранееТранспорт 7 июля, 14:10
Диссовет БелГУ подтвердил докторскую степень МединскогоНаука 7 июля, 14:04
Инвалиды смогут покупать техсредства реабилитации по электронным сертификатамОбщество 7 июля, 14:00
Лавров и Тиллерсон обсудили вопросы двусторонней и международной повестки дняПолитика 7 июля, 13:55
Хоккеист ЦСКА Любимов может вернуться в НХЛСпорт 7 июля, 13:55
РКС разработали универсальную систему телеметрии для "Союза-5" и сверхтяжелой ракетыКосмос 7 июля, 13:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назначил своим специальным представителем по Украине бывшего американского посла при НАТО Курта Волкера.
Об этом сообщил в пятницу старший советник руководителя американского внешнеполитического ведомства Роберт Хэммонд.
"Волкер будет координировать все усилия Госдепартамента по урегулированию конфликта" на Украине, процитировало Хэммонда агентство Reuters. При этом помощник Госсекретаря, по словам агентства, утверждал, что данный конфликт "возник, когда Россия вторглась в Крым, а затем на восток Украины".