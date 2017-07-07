Париж не комментирует планы Януковича привлечь к ответу гарантов соглашения 2014 года

ПАРИЖ, 7 июля. /ТАСС/. В Париже оставили пока без комментариев намерения бывшего президента Украины Виктора Януковича привлечь к ответственности гарантов соглашения, заключенного в феврале 2014 года с оппозицией в Киеве об урегулировании ситуации в стране. Франция вместе с Польшей и Германией была посредником на переговорах о подписании этого документа, который был нарушен лидерами оппозиции - Арсением Яценюком, Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком.

Франция привержена нормандскому формату

На вопрос корреспондента ТАСС по поводу соответствующих планов бывшего президента Украины представитель МИД Франции не стал их комментировать, но подчеркнул, что "Франция считает своим приоритетом работу в нормандском формате вместе с Германией с тем, чтобы позволить сторонам продвигаться в осуществлении минских соглашений". Дипломат отметил, что "в четверг приверженность Франции этой цели подтвердил на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан".

Требования Януковича

На встрече с российскими журналистами в ТАСС 5 июля бывший президент Украины заявил, что начал "процесс обращения в различные органы, которые подняли бы уровень ответственности этих стран [Польша, Германия, Франция] и конкретных руководителей, которые принимали в тот период участие в подписании этого соглашения [с оппозицией]".

"Политический уровень ответственности есть, я об этом говорил много раз, а что касается юридической ответственности, и другой, в том числе материальной, потому что стране был нанесен огромный ущерб, то мы начинаем этот процесс сейчас, и уровень этой ответственности будет определен в ближайшее время", - сказал Янукович.

Он добавил, что на направленные в начале этого года обращения к Германии, Франции и США в связи с ситуацией на Украине, остались без ответа. "К сожалению, мы получили ответ только от России. Мы не получили ответ ни от Германии, ни от Франции, ни от США", - сообщил он.

В то же время Янукович считает, что еще есть возможность вернуться к выполнению соглашений начала 2014 года, "принять соответствующие решения и действия, чтобы прекратить братоубийственную войну на Украине".

Киевское соглашение

21 февраля 2014 года Виктор Янукович и лидеры оппозиции подписали соглашение по урегулированию политического кризиса на Украине. Оно предусматривало восстановление конституции 2004 года, прекращение беспорядков, формирование правительства национального единства. Ряд стран Европы выступали в качестве посредников на переговорах президента и оппозиции. В частности, процесс подписания соглашения засвидетельствовали главы министерств иностранных дел Германии и Польши Франк-Вальтер Штайнмайер и Радослав Сикорский, а также руководитель департамента континентальной Европы МИД Франции Эрик Фурнье.