Париж не комментирует планы Януковича привлечь к ответу гарантов соглашения 2014 года

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ПАРИЖ, 7 июля. /ТАСС/. В Париже оставили пока без комментариев намерения бывшего президента Украины Виктора Януковича привлечь к ответственности гарантов соглашения, заключенного в феврале 2014 года с оппозицией в Киеве об урегулировании ситуации в стране. Франция вместе с Польшей и Германией была посредником на переговорах о подписании этого документа, который был нарушен лидерами оппозиции - Арсением Яценюком, Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком.
На вопрос корреспондента ТАСС по поводу соответствующих планов бывшего президента Украины представитель МИД Франции не стал их комментировать, но подчеркнул, что "Франция считает своим приоритетом работу в нормандском формате вместе с Германией с тем, чтобы позволить сторонам продвигаться в осуществлении минских соглашений". Дипломат отметил, что "в четверг приверженность Франции этой цели подтвердил на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан".
На встрече с российскими журналистами в ТАСС 5 июля бывший президент Украины заявил, что начал "процесс обращения в различные органы, которые подняли бы уровень ответственности этих стран [Польша, Германия, Франция] и конкретных руководителей, которые принимали в тот период участие в подписании этого соглашения [с оппозицией]".
"Политический уровень ответственности есть, я об этом говорил много раз, а что касается юридической ответственности, и другой, в том числе материальной, потому что стране был нанесен огромный ущерб, то мы начинаем этот процесс сейчас, и уровень этой ответственности будет определен в ближайшее время", - сказал Янукович.
Он добавил, что на направленные в начале этого года обращения к Германии, Франции и США в связи с ситуацией на Украине, остались без ответа. "К сожалению, мы получили ответ только от России. Мы не получили ответ ни от Германии, ни от Франции, ни от США", - сообщил он.
В то же время Янукович считает, что еще есть возможность вернуться к выполнению соглашений начала 2014 года, "принять соответствующие решения и действия, чтобы прекратить братоубийственную войну на Украине".
21 февраля 2014 года Виктор Янукович и лидеры оппозиции подписали соглашение по урегулированию политического кризиса на Украине. Оно предусматривало восстановление конституции 2004 года, прекращение беспорядков, формирование правительства национального единства. Ряд стран Европы выступали в качестве посредников на переговорах президента и оппозиции. В частности, процесс подписания соглашения засвидетельствовали главы министерств иностранных дел Германии и Польши Франк-Вальтер Штайнмайер и Радослав Сикорский, а также руководитель департамента континентальной Европы МИД Франции Эрик Фурнье.