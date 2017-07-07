Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Офис Меркель поблагодарил полицию за охрану саммита G20

Международная панорама
7 июля, 15:41 UTC+3 ГАМБУРГ ГАМБУРГ 7, июля. /ТАСС

В массовых беспорядках, которые начались в городе еще до саммита "двадцатки", по данным полиции, участвовало до 12 тыс. человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Офис канцлера ФРГ Ангелы Меркель выразил благодарность правоохранительным органам за охрану саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Об этом сообщил глава Ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер. В полиции тем временем констатировали, что в город стягиваются дополнительные подразделения со всей страны.

"Большое спасибо всем полицейским и силам правопорядка за то, что во время "двадцатки" в Гамбурге защищаете нашу свободу и безопасность", - написал Альтмайер в Twitter.

Сами службы безопасности утверждают, что ситуация в городе находится под контролем. Так, глава профсоюза германской полиции Райнер Вендт заявил, что положение в городе "далеко от обстановки, имеющей признаки гражданской войны".

Массовые протесты начались в Гамбурге еще накануне саммита "двадцатки", 6 июля - в них, по данным полиции, участвовало до 12 тыс. человек. В ночь на пятницу в районе Альтона радикалы поджигали машины, выстраивали баррикады из подручных материалов, устраивали сидячие забастовки. Стражи порядка сообщили, что в них кидали коктейли Молотова, камни, бутылки, обстреливали из самодельных рогаток. Правоохранительные органы Гамбурга запросили помощь из всех немецких федеральных земель.

Акции антиглобалистов и левых радикалов привели также к тому, что организаторам саммита пришлось изменить программу для супругов лидеров стран "двадцатки". Жена президента США Меланья Трамп даже не смогла покинуть свою резиденцию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саммит G20 в Гамбурге
Страны
Германия
Персоны
Меркель, Ангела
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Спецпроект “Золотое кольцо”. Кострома
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Фото
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
16
США отпраздновали День независимости
4
В Лондоне десятки тысяч человек вышли на улицу с требованием отставки правительства Мэй
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин и Трамп пожали друг другу руки при встрече
2
Закрытый Московский банковский институт изменит статус и займется допобразованием
3
В центре Луганска прогремел взрыв
4
В делегации Путина из СМИ узнали о нападении на охрану их отеля в Гамбурге
5
Николай Подгузов назначен главой "Почты России"
6
Навальный вышел на свободу после отбытия 25 суток административного ареста
7
Кехман досрочно вернулся на работу из отпуска по уходу за ребенком
Темы дня
Реклама