Офис Меркель поблагодарил полицию за охрану саммита G20

ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Офис канцлера ФРГ Ангелы Меркель выразил благодарность правоохранительным органам за охрану саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Об этом сообщил глава Ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер. В полиции тем временем констатировали, что в город стягиваются дополнительные подразделения со всей страны.

"Большое спасибо всем полицейским и силам правопорядка за то, что во время "двадцатки" в Гамбурге защищаете нашу свободу и безопасность", - написал Альтмайер в Twitter.

Großes Danke an alle Polizisten und Sicherheitsleute, die bei G20 in Hamburg mit ihrem Einsatz unsere Freiheit u Sicherheit schützen! — Peter Altmaier (@peteraltmaier) 7 July 2017

Сами службы безопасности утверждают, что ситуация в городе находится под контролем. Так, глава профсоюза германской полиции Райнер Вендт заявил, что положение в городе "далеко от обстановки, имеющей признаки гражданской войны".

Массовые протесты начались в Гамбурге еще накануне саммита "двадцатки", 6 июля - в них, по данным полиции, участвовало до 12 тыс. человек. В ночь на пятницу в районе Альтона радикалы поджигали машины, выстраивали баррикады из подручных материалов, устраивали сидячие забастовки. Стражи порядка сообщили, что в них кидали коктейли Молотова, камни, бутылки, обстреливали из самодельных рогаток. Правоохранительные органы Гамбурга запросили помощь из всех немецких федеральных земель.

Акции антиглобалистов и левых радикалов привели также к тому, что организаторам саммита пришлось изменить программу для супругов лидеров стран "двадцатки". Жена президента США Меланья Трамп даже не смогла покинуть свою резиденцию.