Азербайджан заявил о нанесении упреждающих ударов по армянской армии в Карабахе

БАКУ, 7 июля. /ТАСС/. ВС Азербайджана нанесли упреждающие огневые удары по подразделениям армянской армии в Карабахе, сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, уничтожено значительное количество живой силы и боевая техника противника.

"По полученным командованием ВС Азербайджана точным данным, военные подразделения ВС Армении с целью очередной провокации приведены в боевую готовность. Для того, чтобы пресечь целенаправленно спланированную армянской стороной провокацию и отомстить за гибель мирных жителей села Алханлы 7 июля ВС Азербайджана нанесли точные огневые удары по приведенным в боевую готовность силам армянской армии, в частности, избранным целям, расположенным в оборонительном районе батальона", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В нем отмечается, что в "результате этой деятельности ВС Азербайджана, по предварительным данным, уничтожено значительное число живой силы противника, полностью выведены из строя несколько единиц боевой техники, разрушены другие объекты военной инфраструктуры". "С целью немедленного пресечения любой деятельности противника, направленной против мирного населения и личного состава, и нанесения ответных ударов по его огневым точкам рода и части войск (ВС Азербайджана) приведены в боевую готовность", - подчеркивается в сообщении.

Заявление армянской стороны

В Министерстве обороны Армении корреспонденту ТАСС сообщили, что три солдата получили ранения. "В результате обстрела с азербайджанской стороны получили осколочные ранения разной степени тяжести военнослужащие Армии обороны Роберт Гаспарян 1969 года рождения, Амбарцум Арутюнян 1997 года рождения и Ваге Бадалян 1998 года рождения", - говорится в сообщении.

"Противник с утра нарушал договоренность о перемирии на линии соприкосновения, применяя как стрелковое оружие, так и пушки типа Д-30 и Д-44, минометы и гранатометы различного калибра", - отметили в министерстве со ссылкой на Армию обороны Нагорного Карабаха.

"Для подавления наступательных действий противника передовые подразделения Армии обороны предприняли ответные действия", - сообщили в ведомстве. "Всю ответственность за действия по дестабилизации обстановки на передовой несет военно-политическое руководство Азербайджана", - считают в Минобороны Армении.