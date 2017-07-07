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Парламент Молдавии одобрил реорганизацию правительства

Международная панорама
7 июля, 16:40 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 7, июля. /ТАСС

Закон предусматривает реорганизацию кабмина, в частности, упразднение части министерств

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КИШИНЕВ, 7 июля. /ТАСС/. Парламент Молдавии одобрил в пятницу новый закон о правительстве, предусматривающий реорганизацию кабинета министров. Представляя законопроект, глава Центра внедрения реформ Юрий Чекан подчеркнул, что изменения призваны "деполитизировать правительство".

"Министр и его советники останутся единственной политической компонентой в ведомстве", - пояснил он. Заместителей министров заменят государственные секретари, которые "обеспечат связь между министром и аппаратом, а также будут обеспечивать преемственность".

По словам инициировавшего изменения лидера имеющей большинство в парламенте Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимира Плахотнюка, реформа также подразумевает упразднение части министерств, которых в нынешнем кабинете 16. Согласно новому закону, окончательное решение относительно структуры кабинета остается за премьером. Уже известно, что его будет формировать нынешний премьер-министр Павел Филип, который сохранит свой пост. Ранее Филип заявил о своих планах представить на утверждение парламента новую структуру кабинета уже в июле.

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