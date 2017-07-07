Взрыв в Луганске признали терактом

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ЛУГАНСК, 7 июля. /ТАСС/. Теракт совершен в пятницу в центре Луганска недалеко от площади Героев Великой Отечественной войны.
В результате один человек погиб, пять получили ранения, сообщил официальной представитель народной милиции Андрей Марочко.
"Предположительно, самодельное взрывное устройство, начиненное резаной арматурой, было заложено в мусорную корзину у продуктового магазина. Тип и класс взрывного устройства уточняются", - сказал он.
Взрыв произошел центре города рядом с административными зданиями.
По словам Марочко, "в результате теракта погибла капитан медицинской служба народной милиции ЛНР, также есть пострадавшие среди гражданского населения". "На данный момент известно о пятерых раненых, данные уточняются", - добавил он.
Ведутся оперативно-следственные мероприятия, задействованы все силовые ведомства ЛНР. Территория места происшествия оцеплена.