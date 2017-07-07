Нидерланды и Украина подписали договор о правовом сотрудничестве по MH17

ГААГА, 7 июля. /ТАСС/. Нидерланды и Украина подписали договор о международном правовом сотрудничестве по MH17. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе голландского правительства.

Документ предоставляет голландской прокуратуре право осуществлять уголовное преследование лиц, ответственных за гибель не только голландцев, а всех 298 жертв крушения Boeing на Украине в июле 2014 года. Соглашение также предоставляет равные права в голландском суде для всех родственников погибших. Свои подписи под документом поставили министр безопасности и юстиции Нидерландов Стеф Блок и министр юстиции Украины Павел Петренко. Для вступления в силу соглашение должно быть ратифицировано парламентами обеих стран.

СПЕЦПРОЕКТ "Алмаз-Антей" о крушении "Боинга" ТАСС публикует презентацию "Алмаз-Антея", в которой детально описана вероятная версия событий, произошедших в небе над Донецкой областью Украины 17 июля 2014 года

"Подписание договора является важным шагом на пути к установлению истины, наказанию виновных и восстановлению справедливости для родных и близких, - подчеркнул Блок. - Мы крайне благодарны Украине за активное сотрудничество и одобрение этого документа".

В соглашении, в частности, предусмотрена возможность допроса голландской стороной подозреваемых на Украине посредством видеосвязи. Кроме того, оно регулирует возможную передачу тюремных заключенных. "Эти моменты имеют важное значение, поскольку украинская Конституция не допускает выдачи граждан Украины третьим государствам", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее на этой неделе члены Совместной следственной группы (Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина), договорились о том, что уголовное преследование подозреваемых в трагедии будет осуществляться в Нидерландах при активной международной поддержке заинтересованных стран. При этом особо было подчеркнуто, что на данном этапе расследование продолжается, а решение о возбуждении уголовного дела будет принято прокуратурой в установленном порядке в свое время.

Пассажирский самолет Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. В результате крушения погибли все находившиеся на борту 298 человек. Почти две третьих пассажиров являлись подданными Нидерландов.