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Битва за Ракку: как "Исламское государство" теряет свою столицу

Международная панорама
7 июля, 19:25 UTC+3

"Силы демократической Сирии" почти отбили главный форпост террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) – город Ракку

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Члены коалиции "Силы демократической Сирии" в городе Ракка

Члены коалиции "Силы демократической Сирии" в городе Ракка

© Hawar News Agency via AP

Главари "Исламского государства" (ИГ) переместились из Ракки в город Дейр-эз-Зор на востоке Сирии еще в марте. Спустя три месяца Ракка была окружена со всех сторон "Силами демократической Сирии" (СДС) – борющейся с ИГ вооруженной коалицией, состоящей из курдских ополченцев и бойцов арабских племен. А 6 июня командование СДС объявило о входе в квартал Мешлеб на востоке города.

Местоположение: Ракка является административным центром одноименной мухафазы (области), граничащей с Турцией. Город стоит на реке Евфрат и находится в 40 км к востоку от озера Ассад, искусственного резервуара площадью более 500 кв. км, построенном при Хафезе Ассаде в 1968 году.

Население: до начала гражданской войны в Сирии – до 300 тыс. человек, после захвата ИГ – не более 170 тыс. (точные данные недоступны).

Стратегическая важность: город являлся "столицей" террористической организации и находится на трассе номер 4, идущей от Алеппо до границы с Ираком (город Эль-Каим). Силы ИГ сосредоточены вдоль большей части трассы и позволяли боевикам перемещаться по территории как Сирии, так и приграничной части Ирака.

Контроль: с 13 января 2014 года город полностью находится в руках ИГ. В настоящее время ведется борьба внутри города с силами СДС.

Культурное значение: Ракка была крупным христианским центром Сирии со времен раннего Средневековья. В ходе захвата города ИГ было уничтожено несколько древних церквей и мечетей. В главном музее Ракки хранились экспонаты времен античности.

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