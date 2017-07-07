Битва за Ракку: как "Исламское государство" теряет свою столицу

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Главари "Исламского государства" (ИГ) переместились из Ракки в город Дейр-эз-Зор на востоке Сирии еще в марте. Спустя три месяца Ракка была окружена со всех сторон "Силами демократической Сирии" (СДС) – борющейся с ИГ вооруженной коалицией, состоящей из курдских ополченцев и бойцов арабских племен. А 6 июня командование СДС объявило о входе в квартал Мешлеб на востоке города.
Местоположение: Ракка является административным центром одноименной мухафазы (области), граничащей с Турцией. Город стоит на реке Евфрат и находится в 40 км к востоку от озера Ассад, искусственного резервуара площадью более 500 кв. км, построенном при Хафезе Ассаде в 1968 году.
Население: до начала гражданской войны в Сирии – до 300 тыс. человек, после захвата ИГ – не более 170 тыс. (точные данные недоступны).
Стратегическая важность: город являлся "столицей" террористической организации и находится на трассе номер 4, идущей от Алеппо до границы с Ираком (город Эль-Каим). Силы ИГ сосредоточены вдоль большей части трассы и позволяли боевикам перемещаться по территории как Сирии, так и приграничной части Ирака.
Контроль: с 13 января 2014 года город полностью находится в руках ИГ. В настоящее время ведется борьба внутри города с силами СДС.
Культурное значение: Ракка была крупным христианским центром Сирии со времен раннего Средневековья. В ходе захвата города ИГ было уничтожено несколько древних церквей и мечетей. В главном музее Ракки хранились экспонаты времен античности.