Экс-советник Елисейского дворца приговорен к году условно за нарушение правил таможни

Минприроды призывает крупный бизнес развивать экологические проектыСоциальная ответственность 7 июля, 17:48
Более шести тысяч российских спортсменов посетят Китай до конца годаСпорт 7 июля, 17:37
ПКР предложил допустить к международным стартам 947 российских паралимпийцевСпорт 7 июля, 17:31
Архитектурное бюро Захи Хадид подало заявку на конкурс по реновации в МосквеОбщество 7 июля, 17:31
Сильный ливень превратил улицы Екатеринбурга в рекиНовости Урала 7 июля, 17:29
Путин и Трамп проводят встречу на полях саммита G20Политика 7 июля, 17:12
Встреча Путина и Трампа на саммите G20. ВидеотрансляцияПолитика 7 июля, 17:11
Азербайджан заявил о нанесении упреждающих ударов по армянской армии в КарабахеМеждународная панорама 7 июля, 17:09
Москва получила премию за качественную организацию парковокОбщество 7 июля, 17:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 7 июля. /ТАСС/. Парижский суд приговорил Бориса Буайона, в прошлом советника Елисейского дворца и бывшего посла Франции в Ираке и Тунисе, к году условного заключения и штрафу в €131 тыс. за укрывательство от уплаты налогов и недекларирование денежных средств при перемещении через границу. Об этом сообщает в пятницу газета Le Figaro на своем сайте.
Помимо этого, Буайону запрещено в течение пяти лет управлять каким-либо коммерческим или промышленным предприятием.
Бывший дипломат был задержан таможенниками с крупной суммой денег в 2013 году, когда пытался сесть в экспресс, направлявшийся с Северного вокзала Парижа в Брюссель. При нем были обнаружены незадекларированные €350 тыс. и $40 тыс., в то время как законы стран Евросоюза допускают перевозку без оформления в декларации лишь сумм, не превышающих €10 тыс.
По данным французского интернет-портала Mediapare, Буайон утверждал на первых допросах, что деньги были им получены в качестве жалования за службу в Ираке. По его утверждению, зарплата выплачивалась ему наличными из-за ненадежности иракской банковской системы.