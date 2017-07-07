Экс-советник Елисейского дворца приговорен к году условно за нарушение правил таможни

ПАРИЖ, 7 июля. /ТАСС/. Парижский суд приговорил Бориса Буайона, в прошлом советника Елисейского дворца и бывшего посла Франции в Ираке и Тунисе, к году условного заключения и штрафу в €131 тыс. за укрывательство от уплаты налогов и недекларирование денежных средств при перемещении через границу. Об этом сообщает в пятницу газета Le Figaro на своем сайте.

Помимо этого, Буайону запрещено в течение пяти лет управлять каким-либо коммерческим или промышленным предприятием.

Бывший дипломат был задержан таможенниками с крупной суммой денег в 2013 году, когда пытался сесть в экспресс, направлявшийся с Северного вокзала Парижа в Брюссель. При нем были обнаружены незадекларированные €350 тыс. и $40 тыс., в то время как законы стран Евросоюза допускают перевозку без оформления в декларации лишь сумм, не превышающих €10 тыс.

По данным французского интернет-портала Mediapare, Буайон утверждал на первых допросах, что деньги были им получены в качестве жалования за службу в Ираке. По его утверждению, зарплата выплачивалась ему наличными из-за ненадежности иракской банковской системы.