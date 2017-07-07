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В центре Луганска произошли два взрыва

Международная панорама
7 июля, 17:04 дата обновления: 7 июля, 17:29 UTC+3

Министерство госбезопасности ЛНР призвало жителей республики не покидать дома из-за угрозы терактов

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© Станислав Красильников/ТАСС

ЛУГАНСК, 7 июля. /ТАСС/.  Два взрыва с разницей примерно в один час прогремели  в центре Луганска, в районе площади Героев Великой Отечественной войны, где расположены административные здания провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

В результате первого взрыва, который был квалифицирован народной милицией ЛНР как террористический акт, погибла капитан медицинской службы, еще пять человек получили ранения.

"Предположительно, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное резаной арматурой, было заложено в мусорную корзину у продуктового магазина. Тип, класс и мощность взрывного устройства уточняются", - сообщил официальной представитель народной милиции Андрей Марочко на брифинг в Луганскинформцентре. По его словам, "также есть пострадавшие среди гражданского населения".

Приблизительно через час в 30 метрах от места перового теракта прогремел второй взрыв. По предварительным данным, пострадавших нет. Источник в правоохранительных органах ЛНР также сообщил, что взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Сведений о пострадавших в настоящее время не поступало. Сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие народной милиции ЛНР расширили зону оцепления. 

Обращение к жителям 

Министерство госбезопасности ЛНР обратилось к жителям с просьбой в ближайшее время не покидать свои дома и не создавать большого скопления людей в общественных местах в связи с высоким уровнем террористической угрозы.

"МГБ просит жителей: если кто-то из вас видел подозрительных личностей - просьба сообщать об этом в министерство госбезопасности, - говорится в обращении ведомства, опубликованном агентством Луганскинформцентр. - Если вы располагаете любой информацией, которая поможет установить подозрительных лиц или подозрительные предметы - срочно сообщайте в министерство госбезопасности".

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