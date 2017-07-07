Трамп на рабочей встрече лидеров G20 рассказывал о своих успехах на посту президента

ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп решил использовать выступление на рабочей встрече лидеров "Большой двадцатки", чтобы рассказать о своих успеха на посту главы государства. Об этом в пятницу сообщает агентство DPA со ссылкой на дипломатов. Само заседание было закрыто для прессы.

Как утверждают собеседники агентства, Трамп рассказывал, как хорошо чувствует себя американская экономика после его вступления в должность в начале года. А потом он сделал заявление по Северной Корее и ядерной программе Пхеньяна. И если первая часть речи укладывалась в тематику встречи, на которой должны были обсуждаться глобальный экономический рост и торговля, то пассаж о КНДР явно не соответствовал заявленной повестке, отмечает DPA.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель предоставила Трампу право выступить первым, затем к участникам заседания обратился глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который попытался задать дискуссии иной тон. Он от имени ЕС высказался в поддержку открытых многосторонних торговых отношений, уточняет DPA.