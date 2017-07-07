Нетаньяху назвал абсурдным решение ЮНЕСКО по Старому городу палестинского Хеврона

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июля. /ТАСС/. Решение ЮНЕСКО о включении Старого города палестинского Хеврона в список всемирного наследия и список объектов, находящихся под угрозой, является абсурдным. С таким заявлением выступил в пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
"Еще одно абсурдное решение ЮНЕСКО, на этот раз они решили, что Гробница Патриархов в Хевроне - это палестинский объект национального наследия, а не еврейский, что этот объект находится под угрозой", - написал премьер в Facebook.
Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО ранее в пятницу включил Старый город палестинского Хеврона в список всемирного наследия, а также в список объектов, находящихся под угрозой. Гробница Патриархов, которая является как иудейской, так и мусульманской святыней, расположена в центральной части древнего Хеврона. Согласно традиции, в этом месте покоятся тела Адама и Евы, а также похоронены библейские патриархи Авраам, Исаак, Иаков и их жены.
"Не еврейский?! Кто там похоронен? Авраам, Исаак и Иаков. Сарра, Ревекка и Лия. Наши отцы и матери! Это не еврейский объект?" - написал премьер в Facebook, комментируя решение ЮНЕСКО.
По словам Нетаньяху, "только там, где присутствует Израиль, например в Хевроне, гарантирована свобода вероисповедания для всех". "Взрывают мечети, церкви, синагоги на Ближнем Востоке, в других местах, там, где Израиля нет", - написал премьер. Израиль "продолжит охранять Гробницу Патриархов, свободу вероисповедания для всех, продолжит охранять правду", добавил глава правительства еврейского государства.
Нетаньяху после решения по Старому городу Хеврона распорядился сократить на $1 млн взносы еврейского государства в ООН.
"В ответ на резолюцию Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО по Гробнице Патриархов премьер-министр решил сократить взнос Израиля в ООН еще на $1 млн и передать эти деньги на создание Музея еврейского наследия в городах Кирьят-Арба [еврейское поселение в районе Хеврона - прим. ТАСС] и Хеврон, а также на финансирование других проектов по темам, связанным с национальным наследием в Хевроне", - говорится в документе. В канцелярии премьера указали, что "в противовес отрицанию организацией ЮНЕСКО прошлого, Нетаньяху решил представить всему миру историческую правду и глубокую связь между тысячелетней историей еврейского народа и Хевроном".
Израиль ранее уже сокращал взносы во Всемирную организацию в ответ на ряд резолюций и решений институтов ООН. Так, в конце марта он сократил финансирование ООН на $2 млн в ответ на серию голосований против него на заседании Совета по правам человека ООН (СПЧ), в начале января - на $6 млн в ответ на принятую Советом Безопасности в декабре прошлого года резолюцию 2334, требующую от еврейского государства прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских землях.