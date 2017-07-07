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В ООН согласовали текст конвенции о полном запрете ядерного оружия

Международная панорама
7 июля, 18:01 дата обновления: 7 июля, 18:21 UTC+3

Согласно тексту конвенции, она будет открыта для подписания 20 сентября 2017 года и вступит в силу спустя 90 дней после того, как ее ратифицируют 50 стран

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Штаб-квартира ООН, Нью-Йорк, 7 июля

Штаб-квартира ООН, Нью-Йорк, 7 июля

© AP Photo/Mary Altaffer

ООН, 7 июля. /ТАСС/. Участники международной конференции, проходящей в штаб-квартире ООН, согласовали текст конвенции о полном запрете ядерного оружия. Документ был принят в пятницу большинством голосов по итогам нескольких недель переговоров, в которых не участвовали ядерные державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию.

Согласно тексту конвенции, она будет открыта для подписания 20 сентября 2017 года и вступит в силу спустя 90 дней после того, как ее ратифицируют 50 стран. Государства - участники соглашения обязуются "никогда и ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не испытывать, не производить, не изготавливать, не приобретать иным образом, не иметь во владении и не накапливать ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства", а также применять из или угрожать их применением. Странам, присоединившимся к конвенции будет запрещено размещать на своей территории ядерное оружие других государств.

Текст договора состоит из преамбулы, в которой говорится об опасности ядерного оружия, и основной части, содержащей 20 статей. В них перечислены обязательства государств - участников конвенции, порядок декларации арсеналов оружия и из ликвидации под контролем международного сообщества, описаны гарантии и механизмы имплементации конвенции. Описаны в тексте и процедура выхода из конвенции, которая занимает 12 месяцев, а также порядок внесения в нее поправок уже после вступления в силу.

Второй раунд переговоров по конвенции о полном запрете ядерного оружия начался 15 июня. Пять ядерных держав, являющихся постоянными членами Совета Безопасности, Россия, США, Китай, Франция и Великобритания, не принимали участия в конференции. Кроме того, на ней не был представлен ряд других важнейших международных игроков, в том числе Израиль, Южная Корея и Япония. Единственной страной - членом НАТО, участвовавшей в переговорах, были Нидерланды.

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов заявил, что Россия не ратифицирует антиядерную конвенцию, поскольку она противоречит национальным интересам страны. По его словам, есть также опасения, что принятие документа "может негативно сказаться на положении дел на международной арене, прежде всего в сфере ядерного нераспространения". 

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