Депутат Бундестага: саммит G20 из-за Трампа впервые проходит в отсутствии единства Запада

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ГАМБУРГ, 7 июля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Саммит "Большой двадцатки", который открылся в пятницу в немецком Гамбурге, из-за Дональда Трампа впервые проходит в условиях, когда среди стран Запада нет единства по важным вопросам. Такую точку зрения в интервью ТАСС высказал официальный представитель фракции Социал-демократической партии Германии по вопросам внешней политики в Бундестаге Нильс Аннен.
"В Гамбурге собираются представители стран, на долю которых приходится 80% мировой экономики и две трети населения планеты. Есть смысл в том, чтобы встречаться раз в год и обсуждать правила, по которым должен функционировать мир в условиях глобализации. К сожалению, американский президент Дональд Трамп приложил руку к тому, что нынешняя встреча G20 впервые пройдет в условиях, когда Запад по существенным вопросам не выступит единым фронтом", - сказал немецкий политик.
По словам собеседника, "Трамп пытается ослабить международные договоры и институты". "Он делает акцент не на том, что объединяет мировое сообщество. Он пропагандирует национальный эгоизм и принцип "кто сильнее, тот и прав", - полагает Аннен.
"В Гамбурге нужно показать, что американский президент в вопросе защиты климата находится в одиночестве. И я надеюсь, что по этой теме сформируется альянс девятнадцати против одного", - добавил социал-демократ.