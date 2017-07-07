СМИ: германский медик посетил тяжелобольного правозащитника Лю Сяобо

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Германский специалист по раковым заболеваниям смог в пятницу посетить тяжелобольного правозащитника Лю Сяобо, находящегося в больнице города Шэньян. Как отмечает газета South China Morning Post, он стал первым врачом-иностранцем, который смог получить доступ к лауреату Нобелевской премии мира.

Информация о результатах обследования не приводится.

Ранее департамент юстиции города Шэньян сообщил, что больница, в которой госпитализирован пациент, "пригласит самых авторитетных международных специалистов [по лечению рака печени] из США, Германии и других стран, чтобы присоединиться к команде китайских докторов, оказывающих медицинскую помощь Лю Сяобо"

Правозащитник в декабре 2009 года был приговорен к 11 годам тюремного заключения за "подстрекательство к подрыву государственного строя". Китайские власти обвинили его в "распространении антиправительственных слухов" и "организации деятельности, направленной на свержение нынешнего правительства". В 2010 году Лю Сяобо была присуждена Нобелевская премия мира.

Адвокат Мо Шаопин 26 июня сообщил о том, что его подзащитный был переведен в больницу города Шэньян (административный центр северо-восточной провинции Ляонин) в связи с выявлением у него рака печени в последней стадии. Диагноз был поставлен 23 мая. Утверждается, что Лю Сяобо не собирается уезжать на лечение за границу.