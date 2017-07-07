Трамп требует от Мексики заплатить за стену на границе

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе, достигнутом на переговорах его страны с Мексикой по проблеме торговли. При этом американский лидер вновь потребовал от властей Мехико заплатить за строительство стены, которую он намерен возвести на границе двух государств для защиты от наплыва мексиканских нелегальных иммигрантов. Высказывания Трампа прозвучали после состоявшейся в пятницу встречи с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето в германском Гамбурге, где оба лидера принимают участие в саммите Группы двадцати.

"Мы обсуждаем NAFTA (Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли, в которую входят Канада, Мексика и США - прим. ТАСС) и некоторые другие вещи с Мексикой, - заявил Трамп журналистам. - Посмотрим, что из этого выйдет, но я думаю, мы достигли хорошего прогресса". На вопрос о том, намерен ли он по-прежнему добиваться от властей Мексики компенсации затрат на строительство стены на границе, Трамп заявил: "Несомненно".

В пресс-службе президента Мексики заявили, что на встрече в Гамбурге в пятницу Энрике Пенья Ньето и Дональд Трамп не обсуждали вопрос о строительстве стены на границе двух стран. Президенты Мексики и США во время переговоров подчеркнули необходимость модернизации договора NAFTA таким образом, чтобы это принесло экономическую и социальную выгоду странам Северной Америки, заявили в администрации мексиканского лидера. Трамп и Пенья Ньето также договорились о совместной борьбе двух стран с транснациональной организованной преступностью по обе стороны американо-мексиканской границы. Пенья Ньето и Трамп также договорились обсудить вопрос о новых программах по обеспечению временной занятости мексиканских рабочих в сельском хозяйстве США, говорится в заявлении властей Мексики.