Полиция задержала 19-летнего юношу по делу о теракте в Манчестере

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Британские стражи порядка задержали в пятницу 19-летнего юношу по делу о теракте в Манчестере, который был совершен в ночь на 23 мая. Об этом сообщила в Twitter полиция графства Большой Манчестер.

Latest update pic.twitter.com/BZ6yi1WaVe — G M Police (@gmpolice) 7 July 2017

"19-летний мужчина был задержан в пятницу, 7 июля, в аэропорту имени Джона Леннона в Ливерпуле", - говорится в сообщении. При этом в полиции информировали, что взятие под стражу молодого человека в воздушной гавани соседнего с Манчестером крупного города производилось по подозрению в нарушении им положений британского антитеррористического законодательства и связано "с расследованием нападения на "Манчестер-Арену".

Пока задержанный остается под стражей, в одном из домов на улице Тэлуолл-авеню в манчестерском районе Фаллоуфилд проводится обыск. Однако в полиции не стали указывать, является ли обыскиваемое жилище квартирой или домом задержанного.

Как сообщили в полиции, число лиц, которые задерживались по делу о теракте в Манчестере, теперь достигло 23. Однако предыдущие 22 человека были в итоге отпущены без предъявления им каких-либо обвинений.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел сразу после завершения концерта американской певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Жертвами теракта, совершенного 22-летним террористом-смертником Салманом Абеди, стали 22 человека.