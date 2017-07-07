Великобритания, США и Франция отказались присоединяться к антиядерной конвенции ООН

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ООН, 7 июля. /ТАСС/. Великобритания, США и Франция никогда не станут участниками конвенции о полном запрещении ядерного оружия, принятой на международной конференции в штаб-квартире ООН. Об этом говорится в совместном заявлении трех стран, распространенном в пятницу в штаб-квартире ООН.
"Франция, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты не принимали участие в переговорах по конвенции о запрещении ядерного оружия. Мы не собираемся подписывать, ратифицировать или когда-либо становиться ее участниками", - подчеркивается в коммюнике. С точки зрения трех стран, договор "несовместим с политикой ядерного сдерживания", которая "на протяжении 70 лет обеспечивала безопасность в Европе и Северной Азии".
Вместе с тем Вашингтон, Лондон и Париж, являющиеся постоянными членами Совета Безопасности ООН, выразили приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также работе в направлении ядерного разоружения.