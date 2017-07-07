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Kyodo: Абэ в августе проведет перестановки в правительстве Японии

Международная панорама
7 июля, 20:33 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 7, июля. /ТАСС

Известно также, что действующий министр обороны покинет свой пост

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ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в начале августа проведет перестановки в правительстве и заменит министра обороны Томоми Инаду, которая в последнее время стала объектом критики со стороны оппозиции из-за своих неаккуратных публичных высказываний.

Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что в качестве предполагаемой даты перестановок рассматривается 3 августа. Также Абэ намерен назначить нового министра юстиции вместо Кацутоси Канэды.

В последнее время правящую в Японии Либерально-демократическую партию сотрясают многочисленные скандалы. В середине июня Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий признало факт наличия документов, свидетельствующих о том, что премьер-министр страны оказывал неподобающую поддержку коммерческому проекту своего близкого друга Котаро Какэ.

27 июня скандал разгорелся вокруг Инады, которая своими неаккуратными высказываниями о поддержке кандидата на выборах в законодательное собрание Токио от имени ведомства и Сил самообороны, по мнению оппозиции, нарушила сразу несколько законов. Демократическая партия и ряд более мелких политических объединений настойчиво требовали ее отставки и экстренного созыва парламента.

Объектом для критики становился и министр юстиции - во время последней парламентской сессии оппозиционные партии вносили в нижнюю палату парламента проект резолюции о недоверии Канэде в ответ на отказ властей притормозить процесс принятия законопроекта о наказании за факт подготовки к актам терроризма, который вызвал в Японии острые споры.

На фоне этого уровень поддержки Абэ упал на 10% и, по данным последнего опроса агентства Kyodo, составляет сейчас 44,9%. При этом против его политики выступает 43,1% жителей страны.

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