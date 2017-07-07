Тиллерсон заявил, что Трамп и Путин не назначали дату следующей встречи

ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп президент РФ Владимир Путин не назначали дату следующей встречи.

Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает Reuters.

Он также отметил, что Трамп несколько раз поднимал в беседе с Путиным тему приписываемого России вмешательства в предвыборные политические процессы США. Российский лидер со своей стороны отрицал такое вмешательство.

Кроме того, по словам Тиллерсона, оба лидера сошлись во мнении относительно того, что необходимо вести дискуссии по поводу будущего руководства Сирии. США исходят из того, что у действующего сирийского лидера Башара Асада нет в долгосрочной перспективе будущего в политической жизни своей страны, но как именно он отойдет от власти, пока не определено. По словам Тиллерсона, сказанное относится и к семье Асада, для которой США тоже не видят долгосрочной роли.

Госсекретарь также указал, что что Трамп и Путин договорились о создании рабочей группы для разработки соглашения о кибербезопасности и невмешательстве. Он также отметил, что США намерены просить РФ делать больше по ситуации вокруг КНДР.

Брифинг Тиллерсона в США не транслируется и за ним напрямую не следят даже в Госдепартаменте. Агентства, передающие высказывания госсекретаря, полных цитат пока не приводят. Тема предполагаемого российского вмешательства в американские выборы считается в США ключевой.