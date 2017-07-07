Тиллерсон: спецпредставитель США по Украине был назначен по запросу Путина

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ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Специальный представитель США по Украине Курт Волкер был назначен Госдепартаментом по запросу президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщил в пятницу журналистам госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
"По запросу президента Путина, Соединенные Штаты назначили специального представителя по Украине Курта Волкера", - сказал он.
Волкер ранее занимал пост постпреда США при НАТО. "Богатый опыт Курта и его квалификация позволит ему направить [процесс урегулирования] конфликта [на Украине] в мирное русло. США остаются привержены полному выполнению положений минских договоренностей, и я уверен, что Курт поможет нашим усилиям по достижению мира на Украине", - привела ранее пресс-служба внешнеполитического ведомства слова Тиллерсона.
Как ранее сообщил журналистам высокопоставленный представитель Госдепартамента, "все члены нормандского формата - Франция, Германия, Украина и Россия - выразили свое желание иметь американского партнера, с которым они могут работать на переговорах. Не как с членом нормандского формата, а как с [лицом, оказывающим] важную поддержку данному формату, соратником [полномочных представителей] стран, ведущих переговоры по имплементации минского соглашения. Есть широкая поддержка ими американского участия, и мы в настоящее время изучаем, как лучше всего поддержать нормандский формат и минские переговоры", - подчеркнул дипломат.