Украино-американские учения Sea Breeze пройдут 10-22 июля

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Украино-американские военно- морские учения Sea Breeze пройдут 10-22 июля на Черном море, в них примут участие вооруженные силы в общей сложности 17 государств. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении командования вооруженных сил США в Европе (EUCOM).

В нынешнем году в маневрах, помимо организаторов США и Украины, будут задействованы воинские части Бельгии, Болгарии, Великобритании, Греции, Грузии, Канады, Франции, Италии, Литвы, Молдавии, Норвегии, Польши, Португалии, Турции и Швеции. Учения пройдут с участием подразделений сухопутных, военно-морских сил, а также частей морского десанта.

Целью маневров объявлено улучшение взаимодействия и гибкости применения вооруженных сил стран-участниц, усиление средств совместного нанесения удара. Будет проводиться отработка военно-морских операций по изоляции поля боя, применения средств противовоздушной обороны, мероприятий по борьбе за живучесть кораблей, поисково- спасательных операций. Организаторы Sea Breeze утверждают, что их проведение направлено на обеспечение стабильности в Черноморском регионе.

С американской стороны в Sea Breeze будут принимать участие два оснащенных управляемыми ракетами корабля - крейсер Hue City типа Ticonderoga и эскадренный миноносец Carney типа Arleigh Burke, один патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon. В общей сложности в маневрах будут участвовать около 800 военных моряков и морских пехотинцев США.

Украино-американские военно-морские учения Sea Breeze регулярно проводятся с 1997 года. В 2016 году они проходили 18-30 июля с участием военных моряков, наблюдателей и инструкторов из 16 стран (Украина, США, Болгария, Великобритания, Греция, Грузия, Италия, Испания, Литва, Молдавия, Норвегия, Польша, Румыния, Турция, Швеция, Финляндия). Тогда учения охватывали северо-западную часть Черного моря, юг Одесской и часть Николаевской областей.