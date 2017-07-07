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Число пострадавших в Гамбурге стражей порядка выросло почти до 200

Международная панорама
7 июля, 22:46 UTC+3 ГАМБУРГ 7, июля. /ТАСС

Сейчас ситуация в Гамбурге обострилась - протестующие закидывают стражей порядка камнями и бутылками

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ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Число полицейских, пострадавших в Гамбурге во время столкновений с протестующими против саммита G20, выросло до 196. Об этом в пятницу сообщили в правоохранительных органах города.

"Актуальное число пострадавших полицейских, которое нам сообщили, - 196", - отметили в полиции.

Сейчас ситуация в Гамбурге обострилась - протестующие закидывают стражей порядка камнями и бутылками. Эпицентр столкновений находится в районе Санкт-Паули. Вечером стартовала акция под названием "Революционная демонстрация противников G20", которая, по оценке правоохранительных органов, может сопровождаться насилием.

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Саммит G20 в Гамбурге
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