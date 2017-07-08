Саммит G20 завершится в Гамбурге дискуссиями об Африке и цифровой экономике

ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Встреча лидеров G20 завершается в субботу в Гамбурге, участникам мероприятия предстоит обсудить вопросы устойчивого развития, помощи Африке, а также проблемы цифровой экономики и безработицы. Планируется, что по завершении страны представят декларацию, работа над которой будет идти до последнего момента, а хозяйка саммита канцлер ФРГ Ангела Меркель расскажет журналистам об итогах двухдневных консультаций.

Как ожидается, российский президент Владимир Путин примет участие в обеих рабочих сессиях, а также проведет ряд двусторонних переговоров. Кроме того, состоится трехсторонняя встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ, предметом их разговора будет ситуация на востоке Украины и прогресс в выполнении минских договоренностей.

Главной интригой саммита остается вопрос, какие формулировки согласуют участники встречи по вопросу климата с учетом позиции США, решивших выйти из Парижского соглашения. Одним из вариантов является отражение в документе как позиции девятнадцати стран, так и "особого мнения" американского лидера Дональда Трампа.

Еще одним важным пунктом повестки на второй день саммита станут переговоры по вопросам торговли. Ранее Трампа неоднократно упрекали в протекционизме, что, в частности, накладывало отпечаток на переговоры "семерки" в Таормине. Тогда пункт о противодействии протекционизму удалось включить в итоговую декларацию. Как будет на этот раз, пока неизвестно.

Все против террора

В пятницу странам G20 все же удалось найти общий язык по одному из ключевых вопросов повестки. Лидеры смогли договориться по целому ряду аспектов борьбы с терроризмом. Было принято совместное заявление по этой теме, в котором подчеркивается готовность стран-участниц "двадцатки" сплотить усилия в борьбе с финансированием международных исламистских группировок, таких, как "Исламское государство" и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ).

Кроме того, в контексте антитеррора обсуждались вопросы, связанные с интернетом. Группа двадцати намерена добиться того, чтобы интернет-провайдеры незамедлительно удаляли информацию в сети, так или иначе связанную с исламизмом. "Это имеет максимально важное значение", - заявила Меркель. В этой связи была упомянута и переписка в мессенджерах - канцлер сказала, что у правоохранительных органов должна быть возможность начинать проверку уже при первых подозрениях в намерении совершить теракт.

Третьим важным аспектом принятого совместного заявления стало противодействие финансированию деятельности исламских радикалов. "Мы еще раз подчеркиваем необходимость перекрыть каналы и источники финансирования терроризма и противодействовать использованию всех технических средств для этого", - указали лидеры, отметив важность реализации соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

Саммит в дыму и тени протестов

С пятницы Гамбург находится практически на осадном положении - в городе бесчинствуют радикалы, многие улицы перекрыты, повсюду выставлены полицейские заграждения, в небе барражируют вертолеты, общественный транспорт не ходит по расписанию.

Радикалы постоянно совершают вылазки и нападения в разных частях города, поджигают припаркованные автомобили, выстраивают баррикады из строительного материала, бетонных заграждений, дорожных знаков, палок и других предметов. В пятницу протестующие забрасывали полицейских коктейлями Молотова, камнями, бутылками, в ответ правоохранительные органы применяли водометы, пускали в ход дубинки и слезоточивый газ.

Последствия протестов в первый день работы саммита ощутили на себе и участники встречи: так, демонстранты прокололи шины автомобиля канадской делегации и, по данным таблоида Bild, совершили нападение на охранников гостиницы, где разместился президент РФ. Акции антиглобалистов и левых радикалов привели также к тому, что организаторам саммита пришлось изменить программу для супругов лидеров стран "двадцатки". А жена президента США Меланья Трамп даже не смогла покинуть свою резиденцию и не выходила из здания вплоть до вечера.

Правоохранительные органы Гамбурга были вынуждены запросить поддержку всех федеральных земель ФРГ в связи с протестами. Эпицентр столкновений находится в районах Санкт-Паули и Альтона, расположенных в паре километров от конгресс-центра, где проводится саммит.