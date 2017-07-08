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Госдеп: соглашение о перемирии в Сирии стало первым шагом к более комплексному договору

Международная панорама
8 июля, 0:52 дата обновления: 8 июля, 1:20 UTC+3

По словам представителя внешнеполитического ведомства США, соглашение стало частью переговоров Вашингтона с Москвой и Амманом

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ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Соглашение о перемирии на юго-западе Сирии стало первым шагом к более комплексной договоренности о прекращении огня в стране. Об этом сообщил в пятницу представитель Госдепартамента в беседе с журналистами.

"Это [соглашение о перемирии] важный шаг, но это первый шаг, как мы это себе представляем, более комплексной и надежной договоренности о прекращении огня и деэскалации [конфликта] в юго-западной части [Сирии]. Это, безусловно, более комплексный [подход], чем предыдущие попытки (установления перемирия в Сирии - прим. ТАСС)", - отметил он.

По его словам промежуточная цель перемирия - заморозить конфликт.

Вашингтон надеется, что Асад будет выполнять перемирие при российском влиянии, заявили в Госдепе.

Представитель Госдепа добавил, что США обсуждали с Россией и Иорданией соглашение о перемирии на юго-западе Сирии в течение последних нескольких месяцев.

"Соглашение о прекращении огня стало частью наших продолжающихся переговоров с Россией и Иорданией, которые мы вели в течение последних нескольких недель и месяцев, о сокращении насилия на юге Сирии", - отметил он.

"С самого начала наших переговоров с Россией и Иорданией несколько месяцев назад мы приняли сознательное решение сосредоточиться на одной области конфликта [в Сирии]. И ею стала юго-западная [область] по разным причинам, например, она показалась [нам] более управляемой частью крайне перегруженной зоны ведения боевых действий в Сирии", - отметил он.

По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, "на прошлой неделе США, Россия, Иордания пришли к договоренности по карте разграничения [сторон] конфликта на юго-западе" Сирии.

Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства США заявил, что Вашингтон продолжит обсуждать вопросы наблюдения за перемирием на юго-западе Сирии, в том числе и возможное развертывание групп наблюдателей.

"Мы считаем, что в будущем нам придется предпринять серию дополнительных шагов, которые укрепят режим прекращение огня, и эти шаги будут включать в себя возможное развертывание сил мониторинга в этом районе, - отметил он. - Мы близки к пониманию этого".

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