Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Конгресс США внесли инициативу о введении санкций в отношении РФ за нарушение ДРСМД

Международная панорама
8 июля, 1:14 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, июля. /ТАСС

С точки зрения автора инициативы, председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Эда Ройса, РФ не первый год "игнорирует свои обязательства в рамках ДРСМД"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Эд Ройс внес в Конгресс поправку к Закону о национальной безопасности на 2018 год, которая подразумевает введение новых санкций в отношении России за приписываемые ей нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении законодателя.

С его точки зрения, российское руководство не первый год "игнорирует свои обязательства в рамках ДРСМД". "Недавнее размещение запрещенных [соглашением] ракет с ядерными боеголовками представляет серьезную угрозу для интересов национальной безопасности США. И это лишь один из примеров того, как российская агрессия подрывает международную стабильность", - утверждает он.

"Россияне не были привлечены к ответственности за размещение и испытание этих ракет, и США не могут продолжать действовать в том же ключе, пока [президент России Владимир] Путин посылает их (ракеты - прим. ТАСС) в поле. Эта поправка подразумевает введение санкций против России за ее нарушение ДРСМД, ограничение возможностей России производить современные обычные вооружения, а также нацелена против государств-спонсоров терроризма, которые их приобретают", - высказал мнение конгрессмен.

Как заявлял ранее первый заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер, Соединенные Штаты рассчитывают, что Россия вернется к соблюдению ДРСМД, однако готовы привлечь РФ к ответственности за его невыполнение.

В июле 2014 года США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД. Затем Вашингтон неоднократно повторял этот вывод, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, относящиеся к выполнению ДРСМД.

Кроме того, Москва в прошлом неоднократно подчеркивала, что не слышала от Вашингтона никакой конкретики, относящейся к обвинениям, связанным с соблюдением двустороннего договора о РСМД от 1987 года. В соответствии с этим договором его участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и малой (от 500 до 1 тыс. км) дальности.

Смотрите также

Politico: в правительстве США могут рассмотреть возможность выхода из Договора о РСМД

В нижней палате Конгресса США призвали создать стратегию по РФ и ввести новые санкции

В Конгрессе США хотят предусмотреть вариант по отказу от ряда положений Договора о РСМД

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Полет над родиной: Россия в судьбе и творчестве Марка Шагала
Спецпроект “Золотое кольцо”. Кострома
Фото
Танцевальное представление на исторической реконструкции в Ландсхуте
12
Ландсхутская свадьба: средневековый праздник в современной Германии
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
16
США отпраздновали День независимости
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Орешкин: Путин на G20 указал Трампу на несправедливость ограничений в мировой торговле
2
Азербайджан заявил о нанесении упреждающих ударов по армянской армии в Карабахе
3
День Путина на G20: договоренности на мировом и двустороннем уровнях
4
В делегации Путина из СМИ узнали о нападении на охрану их отеля в Гамбурге
5
В Москве объявили штормовое предупреждение
6
Комитет ПА ОБСЕ сохранил в своей резолюции утверждения о "гибридных силах" РФ в Донбассе
7
Россия и США договорились о перемирии на юге Сирии
Темы дня
Реклама