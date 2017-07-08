В Конгресс США внесли инициативу о введении санкций в отношении РФ за нарушение ДРСМД

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Эд Ройс внес в Конгресс поправку к Закону о национальной безопасности на 2018 год, которая подразумевает введение новых санкций в отношении России за приписываемые ей нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении законодателя.

С его точки зрения, российское руководство не первый год "игнорирует свои обязательства в рамках ДРСМД". "Недавнее размещение запрещенных [соглашением] ракет с ядерными боеголовками представляет серьезную угрозу для интересов национальной безопасности США. И это лишь один из примеров того, как российская агрессия подрывает международную стабильность", - утверждает он.

"Россияне не были привлечены к ответственности за размещение и испытание этих ракет, и США не могут продолжать действовать в том же ключе, пока [президент России Владимир] Путин посылает их (ракеты - прим. ТАСС) в поле. Эта поправка подразумевает введение санкций против России за ее нарушение ДРСМД, ограничение возможностей России производить современные обычные вооружения, а также нацелена против государств-спонсоров терроризма, которые их приобретают", - высказал мнение конгрессмен.

Как заявлял ранее первый заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер, Соединенные Штаты рассчитывают, что Россия вернется к соблюдению ДРСМД, однако готовы привлечь РФ к ответственности за его невыполнение.

В июле 2014 года США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД. Затем Вашингтон неоднократно повторял этот вывод, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, относящиеся к выполнению ДРСМД.

Кроме того, Москва в прошлом неоднократно подчеркивала, что не слышала от Вашингтона никакой конкретики, относящейся к обвинениям, связанным с соблюдением двустороннего договора о РСМД от 1987 года. В соответствии с этим договором его участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и малой (от 500 до 1 тыс. км) дальности.