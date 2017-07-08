Конгрессмен: встреча Трампа и Путина стала началом диалога, который надо продолжать

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Длительность встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа на полях саммита G20 в Гамбурге является позитивным знаком и говорит о том, что администрация в Вашингтоне осознает масштаб отношений между двумя государствами и необходимость их нормализовать. Такое мнение высказал в пятницу в эфире телекомпании CNN член Палаты представителей Конгресса США Майк Гигли (демократ от штата Иллинойс).

"Это хорошие новости. Продолжительность этой встречи говорит мне, что администрация [президента США] понимает масштаб отношений, которые сейчас осложнены и с которыми нам сейчас придется что-то делать", - отметил конгрессмен.

Он выразил удовлетворение тем, что Трамп на встрече затрагивал тему приписываемого Москве вмешательства в ход предвыборной кампании в США в 2016 году. "Я, конечно, не знаю, о чем конкретно говорилось на этой встрече. Я ценю тот факт, что он [Трамп] поднял вопрос причастности России. Я бы предпочел называть это атакой на наш демократический процесс. Надеюсь, что он [Трамп] выразился ясно и однозначно", - добавил Гигли.

Конгрессмен высказался в пользу продолжения диалога между США и Россией по таким вопросам, как борьба с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), будущее Сирии и денуклеаризация Корейского полуострова. "Я считаю нужным продолжать дискуссии о происшедшем на выборах в США в прошлом году, о расширении отношений, борьбе с ИГ, о взаимодействии при понимании того, что режиму Башара Асада не место в Сирии и что нам реально требуется прекращение торговли России с Северной Кореей. Если Китай колеблется в плане экономического сотрудничества с Северной Кореей, то ясно, что Россия этим пользуется. За первые два месяца текущего года объем торговли России с Северной Кореей вырос на 73%", - резюмировал законодатель.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в пятницу на брифинге для журналистов в Гамбурге заявил, что США и Россия исходят из необходимости "двигаться вперед" в двусторонних отношениях, не зацикливаясь на приписываемом Москве вмешательстве в американские политические процессы и на встречных санкциях США. Американские журналисты спрашивали его, понесет ли Россия некую "кару" за "вмешательство". В ответ Тиллерсон сказал, что президент страны Дональд Трамп в курсе усилий Сената США по законодательному закреплению и ужесточению санкций против России. По словам Тиллерсона, это "отражает серьезность данной проблемы".