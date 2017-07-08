Тиллерсон: отношения США и России слишком важны, чтобы зацикливаться на спорах

ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп исходят из необходимости "двигаться вперед" в развитии двусторонних отношений, поскольку отношения эти слишком важны, чтобы зацикливаться на спорах. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подчеркнул это в пятницу на брифинге для журналистов по итогам российско-американской встречи на высшем уровне, состоявшейся в тот же день на полях саммита "Большой двадцатки" ведущих мировых держав в Гамбурге.

Он напомнил, что встреча продолжалась 2 часа 15 минут, то есть гораздо дольше запланированного получаса, и назвал ее "очень конструктивной". "Я бы сказал, что между обоими лидерами быстро установилась взаимосвязь, - заявил госсекретарь. - Между ними очень явственно чувствовалась позитивная "химическая реакция". Так в США принято описывать отношения между людьми, для которых характерны взаимопонимание, а порой и взаимное расположение друг к другу.

Сославшись в этом контексте на собственный богатый опыт общения с российским руководством, Тиллерсон сказал, что ему понравилось отсутствие попыток "заново спорить о прошлом", в котором обеим сторонам "много чего не нравилось".

"Думаю, оба они исходили из того, что у нас очень важные отношения, - продолжил госсекретарь, напомнив, что речь идет о крупнейших ядерных державах. - Как нам добиться того, чтобы у нас все срабатывало? Как жить друг с другом, как друг с другом работать? Мы просто обязаны найти путь вперед". По словам Тиллерсона, это "сильное стремление... много раз выражалось обоими президентами".

"Никому не хотелось прерываться"

По словам госсекретаря, встреча затянулась в основном из-за того, что когда лидеры познакомились и поладили, "очень многое нужно было обсудить". "Это вышло на такой уровень взаимодействия и обменов, что ни тому, ни другому не хотелось прерываться, - сказал шеф американской дипломатии. - Несколько раз (и мне приходилось напоминать об этом президенту) люди заглядывали в комнату из-за двери. Один раз даже послали первую леди, чтобы она нас оттуда выставила. Но и это не помогло".

Журналисты недоверчиво переспросили: "Неужели правда?" И в ответ услышали: "Правда. После этого еще час просидели".

"Это была чрезвычайно важная встреча, - констатировал Тиллерсон. - И это было хорошее начало".

Широкий круг тем

Атмосфера взаимопонимания на встрече обсуждалась уже под занавес брифинга. Во вступительном слове госсекретарь констатировал, что разговор президентов охватил широкий круг тем - от Сирии и Украины до киберугроз.

Он, в частности, напомнил, что по Украине - "по просьбе президента Путина" - только что назначен новый спецпредставитель США посол Курт Волкер. А в Сирии, как он подчеркнул, достигнут "важный прогресс" - заключено "соглашение по деэскалации в важном районе на юго-западе Сирии" с участием России, США и Иордании.

Отметив, что там уже достигнута договоренность о прекращении огня, госсекретарь США назвал это "первым признаком того, что США и Россия способны вместе работать в Сирии". Он выразил мнение, что этот "первый успешный опыт" может быть "распространен и на другие районы". По его словам, эта тема очень обстоятельно обсуждалась на встрече в верхах, и сам он на брифинге дважды к ней возвращался.

Тиллерсон объявил о договоренности начать работу над рамочным взаимопониманием между США и Россией "по киберугрозам и вмешательству в демократические процессы".

"Обязательство о невмешательстве"

Американских репортеров как раз больше всего интересовало, ставил ли Трамп на встрече вопрос о приписываемом России вмешательстве в политические процессы в США. Тиллерсон подтвердил, что американский лидер "не один раз" поднимал эту тему, а российский "отрицал такое вмешательство, как он делал и в прошлом". В целом, по словам дипломата, на этот счет состоялся "очень оживленный и продолжительный" разговор.

"Оба лидера согласились с тем, что это существенное препятствие для нашей способности продвигать вперед российско-американские отношения", - сказал госсекретарь.

"Они договорились о дальнейших обменах, работе в отношении обязательств о невмешательстве в дела и демократические процессы Соединенных Штатов и других стран", - добавил Тиллерсон.

Как идти вперед

После этого его попросили пояснить, будет ли "вмешательство" иметь какие-либо "последствия" для Москвы. В ответ Тиллерсон сказал, что глава американской администрации в курсе усилий Сената США по законодательному закреплению и ужесточению санкций против России. По его словам, это "отражает серьезность данной проблемы".

"Однако, думаю оба президента фокусировались - и, на мой взгляд, совершенно правильно, - на том, как двигаться вперед, - продолжал госсекретарь. - Потому что я совершенно не уверен, что мы вообще когда-либо договоримся о том, как уладить это дело между нашими двумя странами. И вопрос в том, что нам сейчас делать дальше".

"Ведь наши отношения (и наш президент также дает это ясно понять) слишком важны, чтобы не найти пути продвижения вперед", - заявил Тиллерсон.

Он подчеркнул, что "никоим образом" не хочет преуменьшать значение проблемы, волнующей репортеров. "Именно поэтому мы договорились продолжать взаимодействие и дискуссии относительно того, как нам добиться обязательства, что российское правительство не собирается и не будет вмешиваться в будущем ни в наши дела, ни в дела других", - пояснил шеф американской дипломатии. Он добавил, что это касается не только американо-российских отношений, поскольку общий контекст кибербезопасности "более широк".

"В общем, думаю, президенты совершенно справедливо сосредоточены на том, как нам двигаться вперед, не зацикливаясь на разногласии, которое на данный момент может быть просто непреодолимым", - еще раз повторил Тиллерсон.

Сирия

После этого речь зашла о Сирии. Госсекретарь признал, что не уверен, насколько устойчивым окажется новое прекращение огня. Однако, по его убеждению, Москва не меньше Вашингтона заинтересована в том, чтобы Сирия стала "стабильной", оставаясь "единой". На его взгляд, этот интерес, а также "быстрый прогресс" в борьбе с экстремистским "Исламским государством" (запрещенная в РФ группировка) позволяют говорить о более высоком "уровне приверженности" России новой договоренности с США по Сирии.

На просьбу сообщить подробности этой договоренности Тиллерсон сказал, что "детали прорабатываются" на "активных переговорах". Он рассчитывает, что их удастся завершить "менее чем за неделю".

Тиллерсон подтвердил, что США по-прежнему "не видят долгосрочной роли" в Сирии для действующего президента страны Башара Асада и его семьи. Он выразил мнение, что "для международного сообщества будет просто неприемлема Сирия, возглавляемая режимом Асада", а из-за этого Дамаску "трудно будет привлекать как гуманитарную помощь, так и содействие в восстановлении страны".

При этом госсекретарь признал, что ожидаемая Вашингтоном смена режима в Сирии - дело будущего. "Как уйдет Асад, еще предстоит определить", - сказал он.

КНДР и Китай

Еще одной ключевой темой на брифинге была ситуация вокруг КНДР. Тиллерсон признал, что Россия видит эту ситуацию "немного по-другому", чем США. "Так что мы будем продолжать эти дискуссии и просить их делать больше", - сказал он.

Тиллерсон, по его словам, исходит из того, что различия в подходах к Пхеньяну - вопрос "тактики и темпов". В целом же, как он "поспешил уточнить", "официальная российская политика та же, что и у нас [США] - чтобы Корейский полуостров был безъядерным". На вопрос о том, не протестовала ли российская сторона на встрече против развертывания в Корее американских комплексов противоракетной обороны THAAD, последовал ответ, что эта тема не поднималась.

Американскую политику в отношении КНДР госсекретарь охарактеризовал, как "кампанию мирного нажима". По его словам, она призвана привести к "мирному урегулированию", а "если это не получится, то хороших вариантов останется не так много".

Такой подход, по признанию Тиллерсона, "требует терпения". "Когда же мы говорим, что наше стратегическое терпение иссякает, мы имеем в виду, что не собираемся сидеть сложа руки, а доведем дело до конца", - уточнил он. США, по его словам, добиваются "сворачивания", а не "замораживания" военных программ Пхеньяна, поскольку считают их нынешний уровень неприемлемым.

Коснувшись в этом же контексте роли Китая, американский дипломат назвал ее "несколько неровной", при которой "существенные шаги" перемежаются "паузами". Об этом его спрашивали в контексте предстоящей встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

Тиллерсон сказал, что у США сохраняется "очень тесное взаимодействие" с Китаем. Он выразил уверенность, что недавние американские санкции против Китая "привлекли внимание" Пекина и наглядно продемонстрировали "решимость [США] усиливать нажим на Северную Корею", прямо преследуя всех, кто ведет с ней бизнес.

В целом, по его словам, в отношениях с Китаем как "взаимодействие", так и "ожидания" США "остаются неизменными".

Что дальше

Репортеры спрашивали Тиллерсона о том, как планируется дальше поддерживать американо-российский диалог в верхах. Он в ответ сказал, что "договоренности о следующей встрече между президентами нет", но согласованы "встречи в развитие [поднятых тем] между различными группами рабочего уровня в Госдепартаменте".

"Мы договорились создать рабочую группу, чтобы начать прорабатывать рамочное соглашение по киберпроблеме и невмешательству", - пояснил шеф американской дипломатии. Прямого ответа на вопрос, кто будет курировать эту работу, он не дал, но уточнил, что ею будут заниматься и в аппарате Совета национальной безопасности США при Белом доме.