CNN: по меньшей мере семь человек пострадали в результате взрыва на юге Турции

Тиллерсон: отношения США и России слишком важны, чтобы зацикливаться на спорахМеждународная панорама 8 июля, 1:54
Полиция Гамбурга начала силовой разгон демонстрантов в районе проведения саммита G20Международная панорама 8 июля, 0:55
Апелляционный суд Италии смягчил приговор Орнелле МутиПроисшествия 8 июля, 0:36
Женская сборная России по регби-7 поборется за титул чемпиона ЕвропыСпорт 8 июля, 0:32
Субботние матчи первенства ФНЛ открывают новый российский футбольный сезонСпорт 8 июля, 0:20
ЦСКА сыграет с итальянским "Миланом" в первом матче в Евролиге следующего сезонаСпорт 7 июля, 23:16
Greenpeace установил в Гамбурге статую Трампа в виде младенцаОбщество 7 июля, 23:06
Призовой фонд первой парусной регаты в истории Чечни увеличен почти вдвоеСпорт 7 июля, 22:59
Акционирование, финансы и интернет-торговля: вызовы для нового главы "Почты России"Экономика и бизнес 7 июля, 22:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Не менее семи человек пострадали в результате взрыва, прогремевшего в пятницу вечером в городе Газиантеп на юге Турции. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.
По его информации, взрыв прогремел рядом с пятиэтажным жилым домом около 22:30 по местному времени (совпадает с московским). На место происшествия прибыли пожарные и полиция, жители дома эвакуированы.
По предварительным данным, взорвался припаркованный рядом с домом мотоцикл.