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CNN: по меньшей мере семь человек пострадали в результате взрыва на юге Турции

Международная панорама
8 июля, 2:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

По предварительным данным, взорвался мотоцикл, припаркованный рядом с жилым домом в городе Газиантеп

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Не менее семи человек пострадали в результате взрыва, прогремевшего в пятницу вечером в городе Газиантеп на юге Турции. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

По его информации, взрыв прогремел рядом с пятиэтажным жилым домом около 22:30 по местному времени (совпадает с московским). На место происшествия прибыли пожарные и полиция, жители дома эвакуированы.

По предварительным данным, взорвался припаркованный рядом с домом мотоцикл.

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