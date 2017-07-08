Бразилия призывает страны G20 к обмену информацией в сфере борьбы с терроризмом

Тиллерсон: отношения США и России слишком важны, чтобы зацикливаться на спорахМеждународная панорама 8 июля, 1:54
Полиция Гамбурга начала силовой разгон демонстрантов в районе проведения саммита G20Международная панорама 8 июля, 0:55
Апелляционный суд Италии смягчил приговор Орнелле МутиПроисшествия 8 июля, 0:36
Женская сборная России по регби-7 поборется за титул чемпиона ЕвропыСпорт 8 июля, 0:32
Субботние матчи первенства ФНЛ открывают новый российский футбольный сезонСпорт 8 июля, 0:20
ЦСКА сыграет с итальянским "Миланом" в первом матче в Евролиге следующего сезонаСпорт 7 июля, 23:16
Greenpeace установил в Гамбурге статую Трампа в виде младенцаОбщество 7 июля, 23:06
Призовой фонд первой парусной регаты в истории Чечни увеличен почти вдвоеСпорт 7 июля, 22:59
Акционирование, финансы и интернет-торговля: вызовы для нового главы "Почты России"Экономика и бизнес 7 июля, 22:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Президент Бразилии Мишел Темер выступает за углубление сотрудничества стран "Большой двадцатки" в сфере борьбы с терроризмом. Об этом он заявил в пятницу в ходе саммита G20, который проходит в Гамбурге.
"Я говорил о возможности сделать так, чтобы спецслужбы [стран G20] могли сосредоточить свои усилия на обмене информацией в сфере борьбы с терроризмом", - приводит слова Темера его пресс-служба.
"Терроризм носит коллективный, организованный характер, но сегодня есть и другая его разновидность, индивидуальная, и это должность быть предметом всеобщего беспокойства", - добавил президент Бразилии.