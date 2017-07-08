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Бразилия призывает страны G20 к обмену информацией в сфере борьбы с терроризмом

Международная панорама
8 июля, 2:31 UTC+3 ГАМБУРГ ГАМБУРГ 8, июля. /ТАСС

По словам Мишела Темера, предметом всеобщего беспокойства должен стать "индивидуальный терроризм"

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ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Президент Бразилии Мишел Темер выступает за углубление сотрудничества стран "Большой двадцатки" в сфере борьбы с терроризмом. Об этом он заявил в пятницу в ходе саммита G20, который проходит в Гамбурге.

"Я говорил о возможности сделать так, чтобы спецслужбы [стран G20] могли сосредоточить свои усилия на обмене информацией в сфере борьбы с терроризмом", - приводит слова Темера его пресс-служба.

"Терроризм носит коллективный, организованный характер, но сегодня есть и другая его разновидность, индивидуальная, и это должность быть предметом всеобщего беспокойства", - добавил президент Бразилии.

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Темы
Саммит G20 в Гамбурге
Персоны
Темер, Мишел
Страны
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