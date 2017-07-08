Австралия не проявила интереса к американским противоракетным комплексам THAAD

Трамп назвал замечательным первый день саммита G20Международная панорама 8 июля, 4:12
Сборная Канады победила команду Французской Гвианы в матче Золотого кубка КОНКАКАФСпорт 8 июля, 4:07
Грузинский баскетболист Пачулия подписал новый контракт с "Голден Стэйт"Спорт 8 июля, 3:48
Винус Уильямс не нарушала ПДД перед аварией, в которой погиб человекСпорт 8 июля, 3:09
Палата представителей США на будущей неделе может рассмотреть санкции против РФМеждународная панорама 8 июля, 2:55
Тиллерсон: отношения США и России слишком важны, чтобы зацикливаться на спорахМеждународная панорама 8 июля, 1:54
Полиция Гамбурга начала силовой разгон демонстрантов в районе проведения саммита G20Международная панорама 8 июля, 0:55
Госдеп: соглашение о перемирии в Сирии стало первым шагом к более комплексному договоруМеждународная панорама 8 июля, 0:52
Россияне в десятый раз празднуют День семьи, любви и верностиОбщество 8 июля, 0:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Австралия не заинтересована в американских противоракетных комплексах THAAD. Об этом заявил премьер-министр страны Малколм Тёрнбулл, беседуя в пятницу вечером с журналистами в ходе саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге.
"Мы работаем над системами защиты от ракет, но сосредоточены на защите наших военных в боевых условиях", - сказал глава правительства Австралии. Отвечая на вопрос, проявляет ли его кабинет министров интерес к американским комплексам THAAD, Тёрнбулл отметил, что эти комплексы "для нашей ситуации не слишком подходят".
Ранее в пятницу экс-премьер Австралии Кевин Радд заявил, что развитие ракетной программы КНДР должно заставить Австралию задуматься о противоракетной обороне своих северных районов. В ответ Тёрнбулл указал, что решением проблемы является "денуклеаризация Корейского полуострова, а для этого Северная Корея должна прекратить проводить безрассудную провокационную политику".
Наземная система подвижного базирования THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет как малой дальности, так и стратегических.