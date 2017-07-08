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Австралия не проявила интереса к американским противоракетным комплексам THAAD

Международная панорама
8 июля, 2:50 UTC+3 ГАМБУРГ ГАМБУРГ 8, июля. /ТАСС

По словам премьер-министра страны Малколма Тёрнбулла, эти комплексы не подходят, так как власти "сосредоточены на защите военных в боевых условиях"

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ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Австралия не заинтересована в американских противоракетных комплексах THAAD. Об этом заявил премьер-министр страны Малколм Тёрнбулл, беседуя в пятницу вечером с журналистами в ходе саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге.

"Мы работаем над системами защиты от ракет, но сосредоточены на защите наших военных в боевых условиях", - сказал глава правительства Австралии. Отвечая на вопрос, проявляет ли его кабинет министров интерес к американским комплексам THAAD, Тёрнбулл отметил, что эти комплексы "для нашей ситуации не слишком подходят".

Ранее в пятницу экс-премьер Австралии Кевин Радд заявил, что развитие ракетной программы КНДР должно заставить Австралию задуматься о противоракетной обороне своих северных районов. В ответ Тёрнбулл указал, что решением проблемы является "денуклеаризация Корейского полуострова, а для этого Северная Корея должна прекратить проводить безрассудную провокационную политику".

Наземная система подвижного базирования THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет как малой дальности, так и стратегических.

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