Палата представителей США на будущей неделе может рассмотреть санкции против РФ

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НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Сенат и Палата представителей Конгресса США смогут уже в ближайшее время согласовать новый пакет санкций, направленных против России. Об этом заявил в пятницу в интервью телекомпании CNN старший демократ в сенатском комитете по иностранным делам Бен Кардин.
"Этот законопроект был в июне одобрен в Сенате 98 голосами, - отметил он. - Инициатива пользуется двухпартийной поддержкой. Мы хотим предоставить президенту Трампу возможности для того, чтобы он решительнее вел дела с Россией и дал ясно понять, что эти санкции будут применены, если Россия не изменит свою политику".
Сенатор Кардин выразил надежду на то, что Палата представителей сможет приступить к обсуждению антироссийских санкций уже на будущей неделе. "Мы надеемся, что они примут свой вариант законопроекта и вернут его в Сенат на рассмотрение, - продолжил он. - Мы завершим это дело и направим законопроект на подпись президенту".
На вопрос, может ли Дональд Трамп наложить вето на данный законопроект, сенатор выразил уверенность в том, что этого не произойдет. "Поддержка законопроекта в Палате представителей будет сравнима по масштабу с той, какую эта инициатива получила в Сенате, - считает Кардин. - Это станет ясным сигналом в адрес России".
В середине июня Сенат 98 голосами против двух принял законопроект об усилении давления на Иран, в который включена поправка о значительном усилении и расширении санкционного режима в отношении России.
Законопроект, в частности, предусматривает закрепление на законодательном уровне санкций, введенных в прошлые годы на основании исполнительных указов президента США Барака Обамы в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и воссоединением Крыма с Россией. Предложенная поправка также коснется ограничений, которые Обама применил в конце 2016 года в отношении граждан РФ, подозреваемых Вашингтоном в кибератаках на американские политические институты. Если законопроект в итоге будет принят Палатой представителей и подписан президентом, конкретно эти санкции можно будет отменить только посредством принятия другого закона, администрация США по своей воле это сделать не сможет.