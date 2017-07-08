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Суд отказался разъяснить властям Гавайев постановление по иммиграционному указу Трампа

Международная панорама
8 июля, 3:09 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, июля. /ТАСС

Апелляционный суд девятого округа США рекомендовал с этим вопросом обращаться в Верховный суд страны

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НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Апелляционный суд девятого округа США отказался по ходатайству властей американского штата Гавайи разъяснить принятое ранее Верховным судом страны решение относительно иммиграционного указа президента Дональда Трампа. Об этом свидетельствует постановление апелляционного суда, опубликованное в пятницу на его официальном сайте.

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Данный запрос касался критериев выдачи американских виз беженцам, а также гражданам Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Согласно временному постановлению Верховного суда, указанные лица должны доказать, что у них есть близкие родственники в США или что они имеют деловые связи со страной.

В соответствии с трактовкой администрации США, в число близких родственников входят родители, супруги, дети, в том числе приемные, а также братья и сестры. Не входят - бабушки и дедушки, внуки и внучки. Власти Гавайев с этим не согласились, они посчитали, что наличие родственников из второй группы тоже должно позволять получить американскую визу.

Юристы, представляющие власти Гавайев, 30 июня направили в федеральный окружной суд в Гонолулу ходатайство с просьбой внести ясность по этому поводу, однако получили отказ. После этого они обратились с таким же запросом в апелляционный суд, однако тот тоже отказался рассматривать дело. В вынесенном постановлении рекомендуется обращаться по указанному вопросу в Верховный суд США.

Постановление Верховного суда

В июне Верховный суд вынес постановление, согласно которому было частично восстановлено действие иммиграционного указа Трампа об отказе в выдаче виз на въезд в страну гражданам шести мусульманских государств. Суд постановил, что запрет на поездки в США распространяется на жителей этих стран, если у них нет прочных связей с США.

Ранее Трамп обратился к Верховному суду с просьбой рассмотреть иск о пересмотре решения Апелляционного суда, который счел целесообразным оставить в силе временный запрет на исполнение иммиграционного указа. Как ожидается, Верховный суд завершит рассмотрение дела не раньше октября, вынесенные им постановления на этот счет носят временный характер.

Федеральные суды прежде уже дважды выносили решения о блокировании указов Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции. По указу, вводившему 90-дневный запрет на въезд в США для граждан семи мусульманских стран (Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена), такое решение вынес федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон), а когда были внесены изменения (из списка был исключен Ирак), указ блокировал федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи).

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