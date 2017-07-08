Фэллон: встреча Путина и Трампа важна для диалога и снижения напряженности в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" саммита G20 в Гамбурге имеет важное значение с точки зрения налаживания диалога между Западом и Москвой в целях снижения напряженности в различных точках мира. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала PBC министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, который встречался в Вашингтоне со своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом.
"Это была важная встреча. И было правильно, что они встретились в целесообразно ранние сроки. Им следует поладить, так как накопилось множество вещей, которые надо обсудить с Россией", - отметил британский министр.
Он подтвердил, что с Москвой надо считаться, учитывая ее влияние на мировой арене. "Нам придется найти общий язык с Россией. Вести с ней дела, как ни в чем не бывало, уже нельзя, пока Крым остается аннексированным и пока продолжается вмешательство на Украине", - утверждал глава ведомства. "Но мы считаем важным установить диалог с Россией, чтобы добиться деэскалации напряженности там, где она имеется. Важно также обеспечить нужное применение влияния России в мире, в том числе в Сирии", - добавил Фэллон.
Россия и США договорились о создании на юго-западе Сирии (в трех ее самых южных районах) с 12:00 9 июля по дамасскому времени зоны деэскалации. Об этом в пятницу сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге на полях саммита G20. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон высказал предположение, что в перспективе сотрудничество Вашингтона и Москвы может быть распространено и на другие районы Сирии. По его словам, достигнутая договоренность указывает на то, что США и РФ "в состоянии работать совместно в Сирии".
Великобритания поддерживает переговоры по Сирии в Астане и в Женеве, так как надеется, что они приведут к желаемому результату и позволят выработать конфигурацию будущего этой страны, заявил Фэллон.
"Мы видим, как все заинтересованные стороны готовы работать ради демократической Сирии и взаимодействовать друг с другом в целях достижения урегулирования. Поэтому мы вдохновляем инициированный Россией процесс в Астане и другие переговоры, проходящие в Женеве. Они позволяют собрать все стороны за один столом переговоров и попытаться сформировать план будущего устройства Сирии", - отметил Фэллон.
Он признал наличие разногласий между участниками переговоров по Сирии, в том числе по вопросу сохранения у власти президента арабской республики Башара Асада. "Да, разногласия есть. Мы не считаем, что он [Асад] может быть составной частью будущего Сирии на долгую перспективу. Но при этом мы хотим заложить основу для политического процесса, который приведет к формированию в Сирии более плюралистического и руководства, которое будет подлинно представлять интересы всех слоев населения страны", - добавил министр.
Как сообщалось ранее, делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. В эти зоны входят провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, район к северу от Хомса, а также Восточная Гута и южные провинции Дераа и Эль-Кунейтра. Соглашение предполагает, что с 6 мая на этих территориях вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период.
В Астане 4-5 июля состоялся пятый раунд дискуссии по Сирии при активном участии Анкары и Тегерана.
По словам Фэллона, один из пунктов совместного заявления лидеров России и Китая по урегулированию на Корейском полуострове нереалистичен. Министру обороны Великобритании был задан вопрос, считает ли он реалистичной инициативу РФ и КНР, в том числе предложение о добровольном "замораживании" ракетно-ядерной деятельности со стороны КНДР и совместных военных учений со стороны США и Южной Кореи. "Нет, потому что сравнивать эти две вещи нельзя", - ответил министр.
"Для страны легитимно прибегать к военным учениям или противоракетной обороне. То, чем занимается Северная Корея, совершенно неправомочно, с точки зрения договоров и международного права. Это нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Нельзя сравнивать это с маневрами Юга (Республики Корея - прим. ТАСС)", - утверждал Фэллон.
В совместном заявлении лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина, принятом на фоне прошедших в ночь на вторник испытаний КНДР ракеты "Хвансон-14", диалог и консультации названы единственным путем урегулирования вопросов безопасности на Корейском полуострове.
В Москве разделяют общую обеспокоенность международного сообщества ракетными испытаниями, однако подчеркивают необходимость комплексного решения проблем безопасности на Корейском полуострове. Предлагаемый Россией план действий предусматривает добровольное "замораживание" сторонами главных раздражителей - ракетно-ядерной деятельности со стороны КНДР и совместных военных учений со стороны США и Южной Кореи - при параллельном возобновлении переговоров на основе отказа от агрессии и стремления к денуклеаризации.