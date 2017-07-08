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МИД КНР: отношения Китая и Великобритании находятся в "золотой поре"

Международная панорама
8 июля, 5:42 UTC+3 ГАМБУРГ ГАМБУРГ 8, июля. /ТАСС

По словам Си Цзиньпина, благодаря усилиям обеих сторон укрепляется стратегическое доверие и растет уровень практического сотрудничества стран

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ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин после встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на полях саммита G20 назвал текущий период взаимоотношений Пекина и Лондона "золотой порой". Такое заявление было опубликовано в субботу на официальном сайте МИД КНР.

"Мы еще раз подтвердили, что наши отношения находятся в "золотой поре" и развиваются в этом направлении", - приводятся слова Си Цзиньпина в документе МИД КНР. - "Благодаря усилиям обеих сторон укрепляется наше стратегическое доверие, растет уровень практического сотрудничества."

В ходе встречи с Терезой Мэй Си Цзиньпин отметил возможность углубления экономического сотрудничества двух стран в развитии концепции "Один пояс - один путь",13-го пятилетнего плана социально-экономического развития КНР, которые открывают возможности для взаимодействия в сферах инфраструктуры, атомной энергетики и финансов.

Касательно международной повестки Пекин и Лондон договорились "укреплять координацию и взаимодействие по ряду региональных и мировых проблем". В частности, в заявлении МИД КНР указывается на необходимость сотрудничества Китая и Великобритании в ООН, по повестке G20, а также в рамках инвестиционных проектов в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций.

В документе также отмечено, что между государствами сохраняется ряд разногласий, которые необходимо разрешать в целях благополучного развития отношений, из более стабильного и стремительного развития.

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Темы
Саммит G20 в Гамбурге
Персоны
Мэй, Тереза Си Цзиньпин
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