ВВС США и Республики Корея провели учения в ответ на ракетный запуск в КНДР

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. ВВС США и Республики Корея провели совместные учебно-тренировочные полеты с участием двух американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, которые базируются на острове Гуам.

Об этом в субботу сообщило агентство Yonhap.

По его сведениям, учения проходили на полигоне в провинции Канвондо на юго-западе Республики Корея. В них также были задействованы корейские истребители F-15K и F-16. По сценарию маневров, пилоты отработали удары по ключевым объектам в КНДР. Командование ВВС Республики Корея отмечает, что учения являются ответом на ракетные испытания Пхеньяна

Во вторник Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". В среду Совбез ООН провел экстренное заседание по ситуации на Корейском полуострове, на котором постпред США Никки Хейли угрожала Пхеньяну применением военной силы, а также объявила о подготовке резолюции, ужесточающей санкции против страны.