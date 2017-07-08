ВВС США и Республики Корея провели учения в ответ на ракетный запуск в КНДР

Ким Чен Ын почтил память своего деда вместе с создателями межконтинентальной ракетыМеждународная панорама 8 июля, 6:53
Сборная Коста-Рики обыграла команду Гондураса в матче Золотого кубка КОНКАКАФСпорт 8 июля, 6:30
Москвичей ждет дождливая, ветреная и холодная субботаМосква 8 июля, 6:12
В столице Аризоны побит температурный рекорд, державшийся 112 летОбщество 8 июля, 4:34
Трамп назвал замечательным первый день саммита G20Международная панорама 8 июля, 4:12
Сборная Канады победила команду Французской Гвианы в матче Золотого кубка КОНКАКАФСпорт 8 июля, 4:07
Грузинский баскетболист Пачулия подписал новый контракт с "Голден Стэйт"Спорт 8 июля, 3:48
Винус Уильямс не нарушала ПДД перед аварией, в которой погиб человекСпорт 8 июля, 3:09
Палата представителей США на будущей неделе может рассмотреть санкции против РФМеждународная панорама 8 июля, 2:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. ВВС США и Республики Корея провели совместные учебно-тренировочные полеты с участием двух американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, которые базируются на острове Гуам.
Об этом в субботу сообщило агентство Yonhap.
По его сведениям, учения проходили на полигоне в провинции Канвондо на юго-западе Республики Корея. В них также были задействованы корейские истребители F-15K и F-16. По сценарию маневров, пилоты отработали удары по ключевым объектам в КНДР. Командование ВВС Республики Корея отмечает, что учения являются ответом на ракетные испытания Пхеньяна
Во вторник Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". В среду Совбез ООН провел экстренное заседание по ситуации на Корейском полуострове, на котором постпред США Никки Хейли угрожала Пхеньяну применением военной силы, а также объявила о подготовке резолюции, ужесточающей санкции против страны.