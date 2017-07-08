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Ким Чен Ын почтил память своего деда вместе с создателями межконтинентальной ракеты

Международная панорама
8 июля, 6:53 UTC+3 ПХЕНЬЯН ПХЕНЬЯН 8, июля. /ТАСС

Лидер КНДР посетил Кымсусанский дворец в Пхеньяне, где находится усыпальница Ким Ир Сена, сразу после полуночи

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Лидер КНДР Ким Чен Ын (в центре) в Кымсусанском дворце

Лидер КНДР Ким Чен Ын (в центре) в Кымсусанском дворце

© EPA/RODONG SINMUN, архив

ПХЕНЬЯН, 8 июля. /ТАСС/. Траурные мероприятия по случаю 23-й годовщины кончины Ким Ир Сена проходят в субботу в КНДР. К Кымсусанскому дворцу в Пхеньяне, где находится усыпальница "первого и вечного" президента КНДР, стекаются десятки тысяч человек. Среди них - руководители Трудовой партии Кореи (ТПК), Верховного народного собрания (парламента), представители кабинета министров, политических и общественных организаций, трудовых коллективов, бойцы Корейской народной армии, студенты и школьники.

Первым этот мемориальный комплекс, названный "Дворцом солнца", сразу после полуночи посетил лидер КНДР Ким Чен Ын. Его сопровождали приглашенные в Пхеньян создатели межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14", запуск которой был осуществлен в стране 4 июля.

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Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен

Председатель ТПК и Госсовета побывал в освещенном неярким светом зале, где находится саркофаг его деда, прошедшего, как отмечает газета "Нодон синмун", "путь от 14-летнего солдата революции до маршала, генералиссимуса и президента". От имени лидера была возложена корзина цветов к установленным в холле дворца статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, усыпальница которого также находится в одном из залов этого сооружения.

Страницы местных газет практически полностью посвящены теме заслуг "несравненного великого человека", "Отца нации" и "Вечного Солнца чучхе". В КНДР никогда не забудут Ким Ир Сена, "указавшего корейскому народу путь к независимости и процветанию", подчеркивает информационное агентство ЦТАК.

Возведенный в 1977 году из гранита и мрамора Кымсусанский дворец первоначально использовался как резиденция Ким Ир Сена, в которой он принимал иностранных лидеров, проводил совещания и встречи с партийными и хозяйственными кадрами. В здании находились и его жилые апартаменты. После смерти Ким Ир Сена 8 июля 1994 года дворец был превращен в его усыпальницу.

Впоследствии военные строители провели работу по улучшению внутреннего убранства комплекса и прилегающей территории, превращенной в открытую парковую зону.

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