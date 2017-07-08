Соглашение США и РФ о деэскалации на юго-западе Сирии: надежда на перемирие во всей стране

ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Россия, США и Иордания договорились о создании на юго-западе Сирии с полудня 9 июля по дамасскому времени зоны деэскалации. Она будет включать в себя три самых южных региона страны: Дераа, Эль-Кунейтру и Сувейду. О том, что работа по этой договоренности была завершена буквально 7 июля, в пятницу рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" саммита G20 в Гамбурге.

Министр напомнил, что Россия ранее вместе с Ираном и Турцией договорилась в Астане о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. При этом в обоих соглашениях речь идет о юго-западе арабской республики.

"В меморандуме от 4 мая (по итогам международной встречи в Астане - прим. ТАСС) идет речь о четырех зонах деэскалации в Сирии: северной в районе Идлиба, чуть севернее Хомса, большей части Восточной Гуты и юго-запада Сирии, - сказал в пятницу Лавров. - Понятно, что на юго-западе без иорданцев и американцев очень трудно о чем-то договариваться. В Астане речь шла о трех других зонах".

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подробно прокомментировал достигнутые договоренности. Он назвал их "первым признаком того, что США и Россия способны вместе работать в Сирии". Глава Госдепартамента выразил мнение, что этот "первый успешный опыт" может быть "распространен и на другие районы". По его словам, эта тема очень обстоятельно обсуждалась на встрече в верхах.

При этом он отметил, что не знает, насколько устойчивым окажется новое прекращение огня. Тем не менее, по его убеждению, Москва не меньше Вашингтона заинтересована в том, чтобы Сирия стала "стабильной", оставаясь "единой".

На взгляд Тиллерсона, этот интерес, а также "быстрый прогресс" в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) позволяют говорить о более высоком "уровне приверженности" России новой договоренности с США по Сирии. Глава Госдепартамента сказал, что в данный момент "детали [договоренностей] прорабатываются" на "активных переговорах". Он рассчитывает, что их удастся завершить "менее чем за неделю".

Подробности договоренностей о перемирии

Лавров также сообщил, что Россия и США обязались обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми группировками, которые базируются в зоне деэскалации на юго-западе Сирии, и гуманитарный доступ, а также наладить контакты между находящимися там оппозиционерами и мониторинговым центром, который создается в столице Иордании. Первоначально безопасность вокруг зоны деэскалации будет обеспечиваться российской военной полицией при координации с США и Иорданией.

Данное соглашение о режиме прекращения огня обсуждалось представителями России, США и Иордании на протяжении последних нескольких месяцев, рассказал в пятницу журналистам представитель Госдепартамента. Дипломат подчеркнул, что оно должно привести к замораживанию конфликта на всей территории Сирии. В рамках этих переговоров также была достигнута договоренность по разграничению правительственных и оппозиционных сил на юго-западе Сирии.

При этом в Госдепартаменте пояснили, что Россия, США и Иордания продолжат обсуждать вопросы наблюдения за перемирием на юго-западе Сирии, в том числе и возможное развертывание групп наблюдателей в зонах деэскалации. Дипломат пояснил, что Москва, Вашингтон и Амман считают юго-западную часть Сирии "более управляемой" по сравнению с другими территориями охваченной войной страны.

Поддержка ООН и скепсис Великобритании

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик с воодушевлением отозвался о достигнутом Россией и Соединенными Штатами соглашении о создании в Сирии зоны деэскалации. "Нам еще предстоит подробно изучить объявленную сделку, однако мы будем приветствовать любое соглашение, которое приведет к улучшению условий для сирийского народа, а также придаст позитивную динамику в преддверии женевских переговоров", - заявил ТАСС Дюжаррик.

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, с одной стороны, приветствовал соглашение, с другой - призвал дождаться конкретных результатов и обвинил Россию в том, что она якобы препятствует достижению мира в Сирии.

"Недавняя история сирийской гражданской войны усыпана перемириями, и было бы хорошо, чтобы... в один прекрасный момент перемирие наступило", - заявил Фэллон. "Ни одно из них, как оказалось впоследствии, не было перемирием, они постоянно нарушались, нарушались режимом (президента Сирии Башара Асада - прим. ТАСС) и, более того, нарушались действиями самой России", - утверждал глава оборонного ведомства.

"Так что мы приветствуем любое перемирие, но давайте подождем и посмотрим на результаты на месте событий", - добавил Фэллон, находящийся с визитом в Вашингтоне.