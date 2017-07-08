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Министр экономики Японии: визит японской делегации на Курилы - плюс для договора с РФ

Международная панорама
8 июля, 8:42 дата обновления: 8 июля, 8:49 UTC+3

По словам министра экономики Японии Хиросигэ Сэко, прямое отношение к углублению доверия между двумя странами имеет тот факт, что японцы и россияне "вместе рисуют будущее четырех островов"

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ТОКИО, 8 июля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Правительство Японии считает, что поездка японской делегации чиновников и бизнесменов на южные Курилы, которая проходила с 27 июня по 1 июля, станет большим плюсом в вопросе заключения мирного договора с РФ. Об этом сообщил в субботу в интервью ТАСС министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

"С 27 июня по 1 июля японская делегация впервые провела исследование, связанное с совместной хозяйственной деятельностью на четырех островах. Эта поездка прошла в соответствии с договоренностями на высшем уровне. Если рассматривать ее с точки зрения конкретизации совместной деятельности, то она была очень содержательной по своим целям, масштабам и содержанию", - отметил он.

"Прямое отношение к углублению доверия и понимания (между Японией и Россией - прим. ТАСС) имеет тот факт, что мы проводим дискуссии о совместной хозяйственной деятельности, не причиняя ущерба позициям друг друга, а японцы и россияне вместе рисуют будущее четырех островов. Я уверен, что это является большим плюсом для заключения мирного договора, это подтверждают и лидеры наших стран", - добавил Сэко.

Министр также пояснил, что "во время этого исследования была получена различная информация, в том числе мнения экспертов, наших партнеров". "Основываясь на этих данных, мы будем проводить тщательный анализ того, какие именно проекты могут быть реализованы без нарушения юридических позиций двух стран, при этом выбирая конкретные проекты, которые будем продвигать в первую очередь", - подчеркнул он.

Кроме того, Сэко выразил мнение, что работу по конкретизации совместной деятельности на южных Курилах необходимо ускорить. "Эту тему затронули и лидеры наших стран на встрече 7 июля. Что касается японской стороны, то мы изучим итоги этой поездки на следующем заседании Совета по вопросам совместной с Россией экономической деятельности с участием министра иностранных дел [Фумио] Кисиды. Мы намерены проанализировать полученные данные и продолжить работу над конкретизацией проектов", - отметил министр.

Визит делегации

За время визита группа японских чиновников и бизнесменов в составе 70 человек посетила три острова Курильской гряды - Кунашир, Итуруп и Шикотан, - где она ознакомилась с состоянием их инфраструктуры и изучила возможности для реализации совместных проектов на этих территориях.

В состав делегации вошли сотрудники аппарата японского правительства, МИД, Министерства экономики, торговли и промышленности, Министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства, администрации северной префектуры Хоккайдо. Кроме того, в изучении совместных проектов приняли участие представители бизнеса.

По итогам визита президента РФ Владимира Путина 15-16 декабря прошлого года в Японию и его встреч с премьер- министром Синдзо Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. Первые российско-японские консультации по этому вопросу прошли в Токио в марте.

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