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Комитет ПА ОБСЕ поддержал проект резолюции РФ о противодействии терроризму

Международная панорама
8 июля, 10:20 UTC+3 МИНСК МИНСК 8, июля. /ТАСС

Документ призывает принять меры для привлечения к судебной ответственности любых лиц, принимающих участие в "финансировании, планировании, подготовке или совершении терактов или их поддержке"

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МИНСК, 8 июля. /ТАСС/. Общий комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ на заседании в субботу единогласно поддержал проект резолюции об усилении роли ОБСЕ в противодействии терроризму, предложенной представителем российской делегации, депутатом Госдумы Николаем Ковалевым.

В документе содержится призыв к государствам ОБСЕ "принимать эффективные меры, чтобы любое лицо, принимающее участие в финансировании, планировании, подготовке или совершении терактов или их поддержке, привлекалось к судебной ответственности". Парламентам стран-участниц адресована рекомендация обеспечить самое серьезное уголовное наказание за такие преступления.

Кроме того, "ПА ОБСЕ считает целесообразным рассмотреть возможности принятия и расширения практики добровольных контртеррористических ограничений СМИ, официальных лиц и общественных деятелей, направленной на недопущение предоставления информационных площадок террористам и их спонсорам, соответствующего манипулирования СМИ, а также на воздержание любых ньюсмейкеров от нагнетания напряженности в информационном пространстве, способствующей террористической радикализации, и введение ответственности за соответствующие нарушения", сказано в тексте документа.

В ходе дискуссии участники заседания комитета расширили пункт резолюции о противодействии призывам к терроризму в интернете. "ПА ОБСЕ настоятельно призывает к расширению международного сотрудничества и государственно-частных партнерств в интересах разработки практических мер по противодействию использования интернета и других средств в целях подстрекательства к связанному с насилием экстремизму и радикализации, ведущим к терроризму, а также в целях вербовки иностранных боевиков-террористов", - отмечается в обновленном тексте резолюции.

Согласно ему, такого рода международное сотрудничество и государственно-частные партнерства "могли бы способствовать активизации предпринимаемых в средствах связи, в том числе в социальных сетях, усилий по воспрепятствованию рассылки сообщений, пропагандирующих связанный с насилием экстремизм, при полном соблюдении права на свободу убеждений и их свободное выражение".

Соответствующие поправки были внесены в проект резолюции Ковалева рядом парламентариев ОБСЕ, в том числе представителями США, и не вызвали возражений российской делегации. Теперь документ будет вынесен на пленарное заседание ПА ОБСЕ, которое состоится в конце ее нынешней летней сессии.

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