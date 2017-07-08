В ООН сообщили о резком снижении потока европейских добровольцев в ИГ

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ПАРИЖ, 8 июля. /ТАСС/. Экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) терпит поражение в странах Ближнего Востока, а также теряет поддержку со стороны европейцев, желающих вступить в эту террористическую организацию. Об этом исполнительный директор Контртеррористического комитета ООН Жан-Поль Лаборд заявил в интервью, опубликованном в субботу газетой Le Figaro.
"ИГ терпит поражение на театрах боевых действий, притягательность ее образа падает, и поток добровольцев из стран Европы резко сокращается, - сказал эксперт. - Из Франции в этом году, по имеющимся данным, для того чтобы влиться в ряды ИГ отправилось менее десятка человек". Он отметил, что "проблема для ИГ заключается в том, что она вынуждена вновь вернуться к уровню рядовой террористической организации, так как она потеряла почти все территории, которые удерживала в Ираке". Сейчас в ее руках, если не считать последние очаги сопротивления в Мосуле, находится лишь несколько участков в пустыне, которые у нее несложно будет отвоевать", - отметил Лаборд.
Он подчеркнул при этом, что "таким образом, так называемый халифат, который создавала ИГ, потерял свою притягательную силу, мираж некоего исламистского рая рассеялся". Специалист также выразил мнение, что в такой обстановке "маловероятно возвращение в Европу, и в особенности во Францию ранее уехавших воевать в рядах ИГ боевиков". "Из 35 тыс. иностранных экстремистов, находившихся на местности, от 40 до 50% ранее уже вернулись в свое европейские страны. Среди тех, кто остался в зонах боев (а среди них есть и французы), часть наиболее радикальных уже погибли, либо переместились на другие театры боевых действий - в частности в Афганистан", - сказал Лаборд.
"Не думаю, что возникнут проблемы в результате некоего внезапного и массового возвращения боевиков ИГ во Францию. Не следует забывать, что, во-первых, в ИГ расстреливают дезертиров. А во-вторых, европейские полиции при поддержке Интерпола координируют сейчас свои действия с тем, чтобы перехватывать возвращающихся боевиков. К тому же такие страны транзита как Турция ввели жесткий контроль на своих границах", - сказал Лаборд.
В то же время он признал, что даже небольшое число опытных боевиков, которым удастся вернуться в их страны, "может представлять очень серьезную опасность". "Эти радикальные исламисты хорошо владеют оружием и умеют применять взрывчатые вещества, они знакомы с методами партизанской войны", - отметил он.
"Среди них также могут находиться специалисты по пропаганде и использованию социальных сетей. Эти боевики будут также стремиться проникать в армейские электронные сети, в сети управления общественным транспортом, важнейшими инфраструктурами. Западные спецподразделения работают над предотвращением такой киберопасности", - сообщил представитель ООН.