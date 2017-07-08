В ООН сообщили о резком снижении потока европейских добровольцев в ИГ

ПАРИЖ, 8 июля. /ТАСС/. Экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) терпит поражение в странах Ближнего Востока, а также теряет поддержку со стороны европейцев, желающих вступить в эту террористическую организацию. Об этом исполнительный директор Контртеррористического комитета ООН Жан-Поль Лаборд заявил в интервью, опубликованном в субботу газетой Le Figaro.

"ИГ терпит поражение на театрах боевых действий, притягательность ее образа падает, и поток добровольцев из стран Европы резко сокращается, - сказал эксперт. - Из Франции в этом году, по имеющимся данным, для того чтобы влиться в ряды ИГ отправилось менее десятка человек". Он отметил, что "проблема для ИГ заключается в том, что она вынуждена вновь вернуться к уровню рядовой террористической организации, так как она потеряла почти все территории, которые удерживала в Ираке". Сейчас в ее руках, если не считать последние очаги сопротивления в Мосуле, находится лишь несколько участков в пустыне, которые у нее несложно будет отвоевать", - отметил Лаборд.

Мираж рассеялся

Он подчеркнул при этом, что "таким образом, так называемый халифат, который создавала ИГ, потерял свою притягательную силу, мираж некоего исламистского рая рассеялся". Специалист также выразил мнение, что в такой обстановке "маловероятно возвращение в Европу, и в особенности во Францию ранее уехавших воевать в рядах ИГ боевиков". "Из 35 тыс. иностранных экстремистов, находившихся на местности, от 40 до 50% ранее уже вернулись в свое европейские страны. Среди тех, кто остался в зонах боев (а среди них есть и французы), часть наиболее радикальных уже погибли, либо переместились на другие театры боевых действий - в частности в Афганистан", - сказал Лаборд.

"Не думаю, что возникнут проблемы в результате некоего внезапного и массового возвращения боевиков ИГ во Францию. Не следует забывать, что, во-первых, в ИГ расстреливают дезертиров. А во-вторых, европейские полиции при поддержке Интерпола координируют сейчас свои действия с тем, чтобы перехватывать возвращающихся боевиков. К тому же такие страны транзита как Турция ввели жесткий контроль на своих границах", - сказал Лаборд.

Проникать в сети

В то же время он признал, что даже небольшое число опытных боевиков, которым удастся вернуться в их страны, "может представлять очень серьезную опасность". "Эти радикальные исламисты хорошо владеют оружием и умеют применять взрывчатые вещества, они знакомы с методами партизанской войны", - отметил он.

"Среди них также могут находиться специалисты по пропаганде и использованию социальных сетей. Эти боевики будут также стремиться проникать в армейские электронные сети, в сети управления общественным транспортом, важнейшими инфраструктурами. Западные спецподразделения работают над предотвращением такой киберопасности", - сообщил представитель ООН.