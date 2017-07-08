Трамп поблагодарил Меркель за прекрасную организацию саммита G20

ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп похвалил в субботу канцлера ФРГ Ангелу Меркель за организацию саммита G20.

"Все было прекрасно, вы проделали фантастическую работу", - сказал глава Белого дома.

"Я хочу поблагодарить ее за то, что она здесь сделала", - добавил Трамп, подчеркнув, что демонстрации антиглобалистов, в которых, по его словам, участвует "немного людей", ничуть не помещали встречам лидеров "двадцатки".

По оценкам полиции, в протестах в Гамбурге принимает участие около 12 тыс. демонстрантов. Самая масштабная акция запланирована на вторую половину дня субботы. На улицы, как заявляют организаторы, выйдут до 100 тыс. человек.