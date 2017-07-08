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Трамп назвал встречу с Путиным грандиозной

Международная панорама
8 июля, 11:36 UTC+3 ГАМБУРГ ГАМБУРГ 8, июля. /ТАСС

Об этом президент США заявил перед началом двусторонних переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на полях саммита G20

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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

© Михаил Метцель/ТАСС

ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал грандиозной встречу с президентом России Владимиром Путиным, состоявшуюся 7 июля.

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Об этом американский лидер заявил в субботу перед началом двусторонних переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на полях саммита G20 в Гамбурге.

"Вчера у меня была грандиозная встреча с президентом Путиным", - заявил Трамп. Его заявления транслировал британский телеканал Sky News.

Встреча Трампа и Путина состоялась на полях саммита G20. Она продлилась 2 часа 15 минут, хотя первоначально была рассчитана приблизительно на полчаса. Лидеры обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся двусторонних отношений, а также затронули конфликты в Сирии и на Украине, ситуацию вокруг КНДР и кибербезопасность.

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Саммит G20 в Гамбурге Встреча Путина и Трампа
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Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
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