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Второй день саммита G20 официально стартовал с рабочей сессии лидеров

Международная панорама
8 июля, 12:19 UTC+3 ГАМБУРГ ГАМБУРГ 8, июля. /ТАСС

На субботу запланировано две сессии. Результатом этих, а также состоявшихся ранее рабочих заседаний должно стать итоговое коммюнике лидеров

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ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Главы государств и правительств стран G20 вместе с лидерами приглашенных государств и руководителями международных организаций собрались на очередное рабочее заседание. С этой сессии официально стартовал второй и заключительный день саммита "двадцатки".

На субботу запланировано две сессии. Результатом этих, а также состоявшихся в пятницу рабочих заседаний должно стать итоговое коммюнике лидеров. В конце дня канцлер ФРГ Ангела Меркель подведет общие итоги работы, а главы делегаций, возможно, проведут свои пресс-конференции.

Третья сессия саммита посвящена вопросам Африки, здравоохранения и миграции. По словам представителя президента РФ в Группе двадцати Светланы Лукаш, миграция и содействие развитию - это важные аспекты для общего повышения роста глобальной экономики. Тема же укрепления систем здравоохранения, прежде всего в развивающихся странах, а также борьба с глобальными угрозами распространения инфекционных заболеваний, пандемиями в этом году внесена впервые как отдельный рабочий трек, и ей было посвящено достаточно серьезное внимание.

Лукаш отдельно отметила, что тема миграции является приоритетом для немецкого председательства. "Двадцатка" в этом году концентрировалась прежде всего на экономическом аспекте этой проблемы, а именно каким образом интегрировать мигрантов на рынке труда, отметила она. Также в ходе подготовки саммита обсуждались и вопросы беженцев, прежде всего с точки зрения поддержки усилий ООН по этому направлению и в плане содействия социально-экономическому развитию тех стран, которые генерируют потоки беженцев.

Заключительное заседание

Последняя сессия саммита, которая пройдет в формате рабочего завтрака, будет посвящена вопросам цифровой экономики, занятости и роли женщин в экономике.

Что касается вопросов цифровизации, то эта тема в "двадцатке" была впервые затронута в прошлом году во время председательства Китая. ФРГ же сконцентрировалась в своем председательстве на разработке единых подходов к пониманию цифровой экономики и ее влияния на другие сферы. В частности, эти вопросы рассматривались тесно в контексте занятости. Кроме того, обсуждаются и аспекты информационной безопасности.

Проблематика участия женщин в экономике также станет темой заключительной сессии. Два года назад были приняты обязательства по сокращению разрыва в занятости мужчин и женщин, потом продвигались определенные наработки в сфере сокращения разрыва в оплате труда. Ожидается также, что в "двадцатке" будет запущена инициатива по фонду в рамках Всемирного банка по развитию женского предпринимательства в развивающихся странах.

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