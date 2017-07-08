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В Гамбурге устраняют последствия беспорядков

Международная панорама
8 июля, 12:48 дата обновления: 8 июля, 13:09 UTC+3 ГАМБУРГ ГАМБУРГ 8, июля. /ТАСС

Прилегающие к зданию культурного центра Rote Flora улицы завалены битым стеклом, местами видны остатки баррикад, некоторые из них покрыты копотью

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© REUTERS/Fabian Bimmer
© AP Photo/Michael Probst
© REUTERS/Fabrizio Bensch
© Kay Nietfeld/dpa via AP
© REUTERS/Fabrizio Bensch
© AP Photo/Michael Probst
© EPA/LUKAS BARTH
© EPA/CLEMENS BILAN
© EPA/CLEMENS BILAN
© EPA/LUKAS BARTH
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© REUTERS/Fabian Bimmer
© AP Photo/Michael Probst
© REUTERS/Fabrizio Bensch
© Kay Nietfeld/dpa via AP
© REUTERS/Fabrizio Bensch
© AP Photo/Michael Probst
© EPA/LUKAS BARTH
© EPA/CLEMENS BILAN
© EPA/CLEMENS BILAN
© EPA/LUKAS BARTH

ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Утро субботы в окрестностях культурного центра Rote Flora в Гамбурге, где ночью произошли наиболее ожесточенные столкновения между антиглобалистами и полицией, началось с ликвидации последствий беспорядков. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Самих демонстрантов на улицах в настоящее время почти нет, и обстановка остается спокойной. Прилегающие улицы завалены битым стеклом, местами видны остатки баррикад, некоторые из них покрыты копотью. На улице Шультерблатт, где находится здание Rota Flora, ставшего оплотом левых радикалов, в домах почти не осталось целых окон. В некоторых местах разобрана мостовая: вывороченная из нее брусчатка минувшей ночью пошла на баррикады.

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Здание бывшего театра увешано плакатами с лозунгами, и, очевидно, готовится вечером вновь принять протестующих. У входа оборудован пустующий "пункт информации", а еще в пятницу вечером он выполнял функцию приемного отделения - в культурном центре оказывали первую помощь раненым в боях с полицией демонстрантам.

Коммунальная техника убирает с улиц остатки баррикад и битое стекло, однако работа, похоже, еще в самом начале: осколками бутылок завалены сотни метров улиц. Хозяева расположенных в районе Шанцефиртель магазинчиков также ведут уборку, но пока не торопятся ремонтировать разбитые витрины.

За порядком следит полиция, однако пока ситуация спокойная, и сотрудников не много. Зато усилены меры охраны на подходах к месту проведения саммита в выставочном центре, до которого пешком от театра Rote Flora идти всего около 15 минут. Здесь появились полицейские заграждения высотой около двух метров, их подпирают броневики. У прохода за заграждение осуществляется предварительная проверка аккредитации и личных вещей.

Новые беспорядки

Немецкие правоохранительные органы в Гамбурге готовятся к очередному дню протестов на фоне саммита G20. Запланированные на субботу манифестации обещают вновь обернуться беспорядками, прогнозируют в полиции.

"К нам поступили четкие сведения, что нарушители спокойствия с высокой степенью вероятности будут в рядах участников сегодняшней демонстрации", - заявил глава правоохранительных органов Гамбурга Ральф Мартин Майер.

В эти минуты в городе собираются первые участники акции протеста под названием "G20 - not welcome!" ("Двадцатке" здесь не рады"). Как заявляют организаторы, на улицы выйдут до 150 тысяч человек.

Вечером в пятницу и в ночь на субботу Гамбург скорее походил на зону боевых действий, нежели на город, принимающий саммит G20. Корреспондент ТАСС стал свидетелем того, как группа молодых людей в балаклавах разбила витрины супермаркета Rewe и под звуки сигнализации выносила оттуда товары. Особой популярностью пользовались мешки с углем для гриля - радикалы сваливали их в огромные кучи и поджигали.

В ночь с пятницы на субботу спасательные службы совершили порядка 200 выездов. В 70 случаях им пришлось тушить пожары, еще 129 - были связаны с оказанием медицинской помощи. Однако точных данных о количестве пострадавших пока нет.

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